Vivo X100 e X100 Pro: i nuovi smartphone di punta con hardware della fotocamera migliorato

Vivo ha recentemente lanciato i suoi nuovi smartphone di punta, Vivo X100 e Vivo X100 Pro, concentrandosi sui miglioramenti della fotocamera. Sebbene inizialmente rilasciati in Cina il 13 novembre, i dispositivi si stanno ora facendo strada verso i mercati internazionali. L'X100 sarà disponibile nei paesi del sud-est asiatico come India e Indonesia, mentre l'X100 Pro sarà introdotto nei mercati europei.

Una delle caratteristiche distintive di questi smartphone è l'hardware della fotocamera aggiornato. L'X100 Pro vanta una fotocamera principale da 50 megapixel da un pollice, insieme a un teleobiettivo con ingrandimento ottico 4.3x. La fotocamera principale è sintonizzata con la “Calibrazione ottica di precisione” per nitidezza e qualità costanti, mentre il teleobiettivo è progettato per ridurre l’aberrazione cromatica. Inoltre, l'X100 Pro include un elemento obiettivo mobile, che consente la fotografia ravvicinata con il teleobiettivo.

D'altra parte, l'X100 è dotato di un sensore della fotocamera principale da 50 megapixel di tipo 1/1.49 pollici e di un teleobiettivo ottico 64x da 3 megapixel. Sebbene manchi l'elemento lente mobile presente nell'X100 Pro, i rivestimenti Zeiss sono stati applicati alle lenti di entrambi i dispositivi.

Sia l'X100 che l'X100 Pro sono alimentati dal chipset di punta Dimensity 9300 di MediaTek e dispongono di un pannello OLED da 6.78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sono inoltre dotati di un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua.

L'attenzione di Vivo sul miglioramento della qualità delle lenti è una mossa notevole, soprattutto considerando come influisce sulla qualità dell'immagine e sulle prestazioni del bokeh. Anche se il precedente X90 Pro si è mostrato promettente, in determinate situazioni sono state osservate alcune aberrazioni dell'obiettivo. Tuttavia, l'impegno di Vivo nel migliorare l'hardware della fotocamera aumenta le aspettative per l'X100 Pro e la sua prevista concorrenza con il prossimo Galaxy S24 Ultra.

Sebbene le informazioni sui prezzi europei non siano state divulgate, l'X100 Pro dovrebbe essere venduto al dettaglio per HK $ 7,998 a Hong Kong, che si traducono in circa € 937 o $ 1,024. Nel frattempo, il modello non Pro X100 avrà un prezzo di HK $ 5,998, circa $ 768 o € 702.