Nuovi auricolari TWS Air2 di vivo: rivelazione della perfezione del suono e connettività migliorata

vivo, il rinomato gigante della tecnologia, ha recentemente introdotto la sua ultima aggiunta alla linea di auricolari True Wireless Stereo (TWS): il vivo TWS Air2. Prendendo ispirazione dal suo predecessore, TWS Air, questo modello innovativo apporta numerosi miglioramenti destinati a ridefinire la tua esperienza audio. Dalla notevole durata della batteria alle prestazioni audio superiori e alla connettività senza soluzione di continuità, TWS Air2 stabilisce nuovi standard di settore.

Alimentati da driver avanzati da 14.2 mm, questi auricolari offrono una chiarezza del suono senza precedenti. Dotato di audio stereo DeepX 3.0 e tecnologia audio spaziale 3D all'avanguardia, ascoltare musica o immergersi nei tuoi podcast preferiti diventa un'esperienza straordinaria. TWS Air2 assicura che ogni battito e nota prenda vita, fornendo un livello ineguagliabile di fedeltà audio e un palcoscenico sonoro 3D coinvolgente.

Il TWS Air2 si distingue per la sua tecnologia Bluetooth 5.3, l'ultimo standard di connettività wireless che domina il mercato. Con questa funzionalità avanzata, gli auricolari supportano i codec audio SBC, AAC e LC3, trascendendo i confini dei formati audio tradizionali. Inoltre, TWS Air2 vanta una modalità a bassa latenza migliorata, riducendo al minimo i ritardi fino a ben 55 millisecondi. Ciò consente un'esperienza audio fluida senza alcun ritardo evidente.

Utilizzando un design semi-in-ear, le TWS Air2 danno priorità al comfort sacrificando l'inclusione della cancellazione attiva del rumore (ANC) e delle punte in silicone. Sebbene l’ANC e la cancellazione passiva del rumore siano assenti dal design, questo approccio unico è utile alle persone che faticano a trovare la soluzione perfetta con gli auricolari in-ear.

Una delle caratteristiche distintive di TWS Air2 è la sua eccezionale durata della batteria. Gli auricolari, se utilizzati con la custodia di ricarica in dotazione, offrono ben 30 ore di riproduzione. Inoltre, il grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP54 garantisce un utilizzo senza preoccupazioni durante le attività all'aperto, rendendo questi auricolari il compagno perfetto per il tuo stile di vita attivo.

Sebbene il vivo TWS Air2 sia attualmente disponibile per l'acquisto in Cina, non esiste una conferma ufficiale sulla sua disponibilità globale. State tranquilli, vi terremo aggiornati non appena vivo annuncerà eventuali piani per il lancio internazionale.

Domande frequenti (FAQ):

D: Quali codec audio sono supportati da vivo TWS Air2?

R: vivo TWS Air2 supporta i codec audio SBC, AAC e LC3.

D: TWS Air2 è dotato di cancellazione attiva del rumore (ANC)?

R: No, TWS Air2 non dispone della cancellazione attiva del rumore.

D: Quanto tempo di gioco posso aspettarmi da TWS Air2?

R: Con la custodia di ricarica, TWS Air2 offre fino a 30 ore di riproduzione.

D: TWS Air2 è resistente all'acqua?

R: Sì, TWS Air2 ha un grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP54.