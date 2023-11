Nuovo stile visivo svelato per le celebrazioni natalizie di Brno

By

L'annuale celebrazione del Natale di Brno presenterà quest'anno uno stile visivo completamente nuovo, creato dalla rinomata agenzia creativa Aetna. Il tema dell'arredamento di quest'anno è "Il secondo miglior Natale del mondo, subito dopo quello a casa tua". Basandosi sul successo della collaborazione dello scorso anno con Aetna, gli organizzatori hanno deciso di continuare la loro partnership e portare il concetto ancora più lontano.

In collaborazione con Vendula Pucharová Kramářová di PECKA fashion, Aetna ha progettato un modello visivamente sbalorditivo che incorpora elementi tradizionali natalizi. L'opera d'arte presenta mele a fette, arance, pan di zenzero e altre caramelle disposte attorno a una carpa centrale o ad un albero di Natale. Questo design unico evidenzia il lato gastronomico delle festività natalizie e aggiunge un tocco di stile artistico.

Ma le novità di quest'anno non sono tutte. Le celebrazioni natalizie di Brno introdurranno per la prima volta anche l'uso della tecnologia della realtà aumentata. I visitatori avranno l'opportunità di visualizzare le visualizzazioni attraverso i loro dispositivi intelligenti, che sovrapporranno le scene digitali all'ambiente reale. Questa innovazione è esclusiva di Brno e promette di offrire un'esperienza coinvolgente e interattiva per i partecipanti.

Inoltre, il jingle musicale del Natale di Brno è stato rinnovato e i manifesti natalizi animati accompagneranno i suoni. Composto da Tomáš Kelar, membro del gruppo musicale MIDI LIDI, e Ondřej Mikula, musicista, produttore e artista multimediale di talento, il nuovo jingle aggiungerà un tocco di allegria natalizia ai festeggiamenti.

Per abbracciare ulteriormente il nuovo stile visivo, TIC BRNO ha anche introdotto una collezione di souvenir natalizi. Cioccolatini, mentine, lattine, pancake e sacchetti di tela con il nuovo design saranno disponibili per l'acquisto in vari luoghi, tra cui i centri informazioni TIC BRNO, lo stand natalizio TIC BRNO su Náměstí Svobody e il sito ufficiale.

Il Natale di Brno promette di essere quest'anno un'esperienza memorabile e visivamente accattivante, grazie all'uso innovativo della tecnologia e alla creatività di Aetna e dei suoi collaboratori. Non perdere l'opportunità di esplorare l'atmosfera festosa e di immergerti nella seconda migliore celebrazione del Natale al mondo, almeno subito dopo quella a casa tua!

Domande frequenti (FAQ)

D: Chi è responsabile della creazione dello stile visivo del Natale di Brno quest'anno?

R: L'agenzia creativa Aetna, in collaborazione con Vendula Pucharová Kramářová di PECKA fashion.

D: Qual è il tema dello stile visivo di quest'anno?

R: Il tema è “Il secondo miglior Natale del mondo – subito dopo quello a casa tua”.

D: Come possono i visitatori sperimentare la realtà aumentata al Natale di Brno?

R: I visitatori possono utilizzare i propri dispositivi intelligenti per visualizzare scene digitali sovrapposte all'ambiente reale.

D: Chi ha creato il jingle musicale per il Natale di Brno?

R: Il jingle è stato composto da Tomáš Kelar del gruppo musicale MIDI LIDI e Ondřej Mikula, musicista, produttore e artista multimediale.

D: Dove si possono acquistare i nuovi souvenir di Natale caratterizzati dallo stile visivo?

R: I souvenir saranno disponibili presso i centri informazioni TIC BRNO, lo stand natalizio TIC BRNO su Náměstí Svobody e il sito ufficiale.