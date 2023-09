By

Il famoso scienziato Dr. BR Guruprasad, dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), ha tenuto un discorso accattivante intitolato "Chandrayaan 3: L'ispiratrice missione dell'India sulla Luna" presso l'Università Vidyashilp di Bangalore, in India. L'evento ha attirato studenti provenienti da prestigiose istituzioni come la Vidyashilp Academy, la Legacy School e la Bangalore International School, lasciando un ricordo indelebile nelle loro giovani menti.

Durante la sua lezione, il dottor Guruprasad ha illuminato gli studenti sull'esplorazione della Luna, sia attraverso veicoli spaziali robotici che attraverso gli astronauti. Ha sottolineato il significato della Luna nella comprensione della storia della Terra e del sistema solare, dalla sua importanza nella navigazione e nella misurazione del tempo al suo ruolo attuale nel svelare i misteri del passato del nostro pianeta.

In qualità di esperto in pianificazione, analisi e operazioni di missioni satellitari, il dottor Guruprasad ha fornito agli studenti uno sguardo raro sul mondo dell'esplorazione lunare. Ha sottolineato il programma Chandrayaan, una testimonianza dell'impegno dell'India nell'esplorazione spaziale, e ha discusso in particolare lo straordinario risultato di Chandrayaan 3, che recentemente ha fatto la storia atterrando con successo nella regione polare meridionale della Luna.

Il dottor Guruprasad ha espresso il suo entusiasmo per avere l'opportunità di condividere lo straordinario viaggio di Chandrayaan 3 e Aditya L1 con i brillanti studenti dell'Università di Vidyashilp. Ha elogiato l'abilità tecnologica dell'ISRO e l'incrollabile dedizione all'esplorazione spaziale, e sperava che il suo discorso avesse acceso una scintilla di curiosità in queste giovani menti, ispirandole a esplorare le frontiere della scienza.

L'impatto del discorso della Dott.ssa Guruprasad sugli studenti è stato evidente poiché la Dott.ssa N Mehala, professoressa associata presso la Scuola di scienze computazionali e dei dati dell'Università di Vidyashilp, ha espresso il suo entusiasmo per aver ospitato un evento del genere. Ha sottolineato l'importanza di accendere la curiosità e promuovere uno spirito di esplorazione tra gli studenti, allineandosi perfettamente con la missione dell'università di fornire un'esperienza di apprendimento trasformativa.

Il Vidyashilp Education Group (VSEG), composto dalla Vidyashilp Academy, dalle Vidyasagar Preschools e dalle Vidyashilp Schools, è riconosciuto in tutto il mondo per il suo curriculum e le sue pratiche di insegnamento unici. Con oltre 10,000 studenti coinvolti in cinque istituti, VSEG mira a fornire un'istruzione di livello mondiale che incoraggi gli studenti a raggiungere le stelle.

