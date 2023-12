Cieli sereni in vista per lo sciame meteorico delle Geminidi

I prossimi giorni nel New Hampshire saranno freddi ma tranquilli, con temperature che torneranno intorno ai 40 gradi entro venerdì e per tutto il fine settimana. Ciò rappresenta una grande opportunità per gli osservatori delle stelle, poiché stasera offrirà cieli prevalentemente sereni, ideali per osservare lo sciame meteorico delle Geminidi nelle parti centrali e meridionali dello stato.

Mentre al nord ci saranno brezze e rovesci di neve, giovedì il resto del New Hampshire potrà aspettarsi schiarite parziali e cieli soleggiati. Tuttavia, non aspettarti che le temperature aumentino troppo, con le massime che raggiungono solo i 20°C fino alle minime 30°C.

Ma ci sono buone notizie per coloro che preferiscono un clima più mite. Venerdì pomeriggio vedrà uno spostamento verso temperature più calde, con massime che raggiungono i 40 gradi e cieli parzialmente soleggiati. Questa tendenza continuerà fino a sabato, con massime ancora intorno ai 40 gradi e condizioni parzialmente soleggiate e asciutte.

Domenica porterà un aumento delle nubi con l'avvicinarsi del prossimo sistema meteorologico. Si prevede che la pioggia si svilupperà domenica notte e continuerà per tutta la giornata di lunedì, segnando il quarto lunedì consecutivo con precipitazioni nel New Hampshire.

Per tutti gli appassionati di astronomia, il cielo sereno di stasera offre un'eccellente opportunità per assistere allo sciame meteorico delle Geminidi. Quindi preparatevi, trovate un posto accogliente e godetevi lo spettacolo celestiale nel cielo notturno. Ricordati di esprimere un desiderio quando catturi una stella cadente!