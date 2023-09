Livello allarmante di resistenza agli antibiotici riscontrato nei pazienti feriti di guerra in Ucraina

I ricercatori hanno scoperto un livello preoccupante di resistenza agli antibiotici nei batteri dei pazienti feriti di guerra in Ucraina. Lo studio, condotto dall'Università di Lund in Svezia in collaborazione con microbiologi ucraini, ha riscontrato livelli di resistenza senza precedenti, in particolare nel batterio Klebsiella pneumoniae.

I ricercatori hanno analizzato campioni di pazienti provenienti da 141 vittime di guerra in Ucraina, inclusi adulti con ferite riportate durante la guerra e neonati con diagnosi di polmonite. Questi pazienti avevano contratto infezioni mentre si trovavano negli ospedali, principalmente a causa del sovraccarico delle strutture mediche e della distruzione delle infrastrutture.

I risultati, pubblicati su The Lancet Infectious Diseases, hanno rivelato che numerosi pazienti avevano batteri con una resistenza agli antibiotici notevolmente elevata. Alcuni ceppi hanno mostrato resistenza agli agenti antimicrobici ad ampio spettro, compresi gli antibiotici di nuova concezione. Incredibilmente, quasi il dieci per cento dei campioni conteneva batteri resistenti al nostro antibiotico di ultima istanza, la colistina. Inoltre, il XNUMX% di tutti i campioni conteneva batteri resistenti a tutti gli antibiotici testati.

Il professor Kristian Riesbeck, dell'Università di Lund, ha espresso preoccupazione per la resistenza mostrata dai batteri Klebsiella pneumoniae, poiché hanno il potenziale di causare malattie anche in individui con un sistema immunitario sano. Ha sottolineato l'urgente bisogno di aiuti internazionali per affrontare questa grave preoccupazione.

L’entità della resistenza agli antibiotici osservata in questo studio supera qualsiasi cosa vista prima, anche in paesi come India e Cina. Il professor Riesbeck ha sottolineato il rischio di un'ulteriore diffusione di batteri resistenti, che minaccia l'intera regione europea. Sebbene molti paesi stiano fornendo aiuti militari all’Ucraina, è altrettanto fondamentale fornire assistenza per affrontare la situazione in corso.

I risultati di questo studio evidenziano le sfide poste dai batteri resistenti in tempo di guerra. Oltre alla sofferenza umana causata dalla guerra in Ucraina, c’è una guerra invisibile combattuta contro questi batteri resistenti. Un intervento e un sostegno adeguati sono fondamentali per prevenire la diffusione della resistenza agli antibiotici e proteggere la salute delle persone colpite da guerre e conflitti.

[Fonte: The Lancet Infectious Diseases]