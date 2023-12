L'innovazione rivoluzionaria di VentriJect porta la misurazione del fitness cardiorespiratorio a nuovi livelli

VentriJect, una start-up danese, ha fatto scalpore nel settore sanitario guadagnandosi il secondo posto alla Healthcare Innovation World Cup per il suo approccio rivoluzionario alla misurazione dell'attività cardiorespiratoria (CRF). Invece di fare affidamento su routine di esercizi dispendiose in termini di tempo, la tecnologia innovativa di VentriJect consente la stima del CRF in meno di tre minuti, senza la necessità di sforzo fisico.

Il mondo della sanità era in fermento mentre oltre 300 start-up innovative a livello globale gareggiavano per il riconoscimento alla Healthcare Innovation World Cup. Con criteri rigorosi in vigore, solo 12 contendenti sono riusciti ad arrivare alla finale di pitching dal vivo al MEDICA, lo stimato evento del settore medico tenutosi a Düsseldorf. I giudici hanno valutato le proposte in base al livello di innovazione, fattibilità tecnologica e potenziale commerciale.

VentriJect ha sviluppato un dispositivo sensore all'avanguardia denominato Seismofit e un algoritmo trasformativo per rivoluzionare la misurazione della CRF. Sfruttando la firma unica del movimento della valvola del cuore umano, Seismofit cattura le vibrazioni contro la parete toracica attraverso la sismocardiografia. Questi dati vengono quindi trasmessi a un'app per smartphone, che utilizza un algoritmo basato su cloud per analizzare il segnale e stimare il livello di CRF dell'individuo.

L’importanza del CRF nella valutazione della salute generale ha ottenuto un ampio riconoscimento negli ultimi anni. Infatti, l’American Heart Association ha sostenuto l’inclusione delle misurazioni del CRF nella pratica clinica di routine come mezzo per ottimizzare la gestione del paziente. La ricerca in corso dimostra il ruolo potenziale del CRF nel predire la mortalità, con collegamenti al cancro in fase di studio.

Il metodo tradizionale per quantificare la CRF prevede la determinazione del VO2-max di un individuo, il tasso massimo di consumo di ossigeno raggiunto attraverso un esercizio fisico intenso. Questo metodo, comunemente eseguito su ergometri o tapis roulant, è stato a lungo considerato il gold standard. Tuttavia, richiede molto tempo, spesso dura più di 20 minuti, e richiede il monitoraggio dei gas respiratori mediante una maschera. Di conseguenza, non è adatto a determinati dati demografici, inclusi bambini, anziani e persone con lesioni o disabilità.

L'innovazione di VentriJect ha ricevuto notevoli consensi da parte dei giudici grazie alla sua capacità di fornire misurazioni accurate del CRF senza richiedere ai pazienti di impegnarsi in attività fisica. Ciò lo rende accessibile a persone di tutte le età e capacità fisiche. Inoltre, la natura non invasiva di Seismofit consente valutazioni rapide ed economiche che non richiedono formazione specializzata.

Mikkel Kristiansen, CEO di VentriJect, ha espresso entusiasmo per il riconoscimento ottenuto dalla loro tecnologia innovativa e dal suo immenso potenziale commerciale. Il loro obiettivo è rendere l'idoneità cardiorespiratoria una parte standard della valutazione della salute di ogni individuo. Già disponibile nel Regno Unito, in Germania e in Danimarca, si prevede che Seismofit verrà adottato rapidamente e compirà progressi significativi nei mercati dell’UE entro il 2024.

La soluzione rivoluzionaria di VentriJect affronta le barriere pratiche e di costo che hanno ostacolato la diffusione della misurazione della CRF. La loro decisione di presentare la propria tecnologia a MEDICA si è rivelata un successo clamoroso, superando tutte le aspettative e ricevendo un feedback fenomenale dal settore. Mentre le prove a sostegno dell'importanza della CRF continuano ad aumentare, l'innovazione rivoluzionaria di VentriJect offre una nuova prospettiva sulla promozione della salute e del benessere generale.