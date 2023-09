Vehere lancia NDR 1.3: miglioramento della soluzione di rilevamento e risposta della rete

Vehere, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, ha recentemente rilasciato NDR 1.3, l'ultima versione della soluzione Network Detection & Response (NDR). Questo aggiornamento include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti progettati per migliorare l'efficienza del prodotto e l'esperienza dell'utente.

Una delle aggiunte chiave di NDR 1.3 è l'integrazione di nuove regole per identificare le minacce più recenti. Ciò garantisce che il sistema possa rilevare e rispondere efficacemente al panorama in continua evoluzione delle minacce informatiche. Inoltre, Vehere ha introdotto dashboard semplificati che forniscono agli utenti una migliore visibilità sul proprio stato di sicurezza della rete. Questo miglioramento consente agli utenti di monitorare e gestire facilmente le potenziali minacce.

Vijay Gullapalli, VP of Engineering presso Vehere, ha espresso il suo orgoglio per lo sviluppo di NDR 1.3, affermando che rappresenta una pietra miliare significativa per l'azienda. Il team di ingegneri dedicato di Vehere ha lavorato instancabilmente per progettare un prodotto che offra un vantaggio competitivo nel settore.

Il co-fondatore di Vehere, Praveen Jaiswal, ritiene che NDR 1.3 rivoluzionerà lo spazio NDR e posizionerà l'azienda come un punto di svolta. Jaiswal ha affermato che la nuova versione soddisferà le esigenze in evoluzione dei propri clienti, rappresentando un risultato significativo per l'intero team.

La soluzione NDR di Vehere consente alle aziende di rilevare gli attacchi in una fase iniziale e impedire che diventino violazioni. Essendo una soluzione basata sull'intelligenza artificiale, offre monitoraggio dei pacchetti senza perdite, rilevamento delle minacce in tempo reale, caccia alle minacce emergenti, supporto per milioni di indicatori di compromesso (IOC) e indicatori di attacco (IOA) e analisi forensi di rete complete.

Vehere è una società di sicurezza informatica che combina la sicurezza nazionale e la sicurezza aziendale in un'unica e potente piattaforma. Con uffici dislocati in tutto il mondo, l’azienda è stata all’avanguardia nel progresso della sicurezza informatica sin dalla sua fondazione nel 2006.

Nel complesso, il rilascio di NDR 1.3 segna un significativo passo avanti per Vehere e il loro impegno nel fornire soluzioni di sicurezza di rete all'avanguardia.

