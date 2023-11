Gli ordini OLED del nuovo Steam Deck incontrano sfide durante il lancio

By

Data: [Data articolo]

L'attesissimo rilascio da parte di Valve del nuovo Steam Deck OLED ha incontrato alcuni ostacoli durante il suo lancio. Sono emerse segnalazioni di difficoltà incontrate dai clienti nel tentativo di effettuare ordini per il dispositivo portatile aggiornato. Mentre alcuni individui fortunati sono riusciti a garantire i propri acquisti, molti altri hanno riscontrato problemi nel tentativo di completare le transazioni.

Valve ha riconosciuto questi problemi e ha assicurato ai consumatori che sta lavorando attivamente per risolvere le sfide di pagamento che interessano il Negozio di Steam. In una dichiarazione rilasciata su [X], Valve si è scusata per gli eventuali inconvenienti causati e ha chiesto ai clienti di essere pazienti mentre affrontavano il problema dal proprio punto di vista.

La situazione ricorda la frenesia dei preordini che circondò l'uscita dell'originale Steam Deck nel luglio dello scorso anno, che travolse la piattaforma Steam. Questa volta, si prevede che la domanda per lo Steam Deck OLED sarà considerevolmente elevata grazie ai suoi impressionanti aggiornamenti. Inoltre, il fascino della versione trasparente in edizione limitata aggiunge un ulteriore livello di esclusività al dispositivo già ricercato.

FAQ:

D: Quali problemi hanno dovuto affrontare i clienti durante l'ordine del nuovo Steam Deck OLED?

R: I clienti hanno riscontrato difficoltà durante il processo di acquisto, ad esempio non sono riusciti a completare le transazioni dopo aver aggiunto il dispositivo al carrello.

D: Valve ha riconosciuto i problemi affrontati dai clienti?

R: Sì, Valve ha riconosciuto i problemi di pagamento e sta lavorando attivamente per risolverli.

D: Cosa dovrebbero fare i clienti in caso di problemi nell'ordinare Steam Deck OLED?

R: Valve consiglia ai clienti di essere pazienti e di attendere che l'azienda risolva i problemi di pagamento.

D: Perché la domanda per gli OLED Steam Deck è elevata?

R: Steam Deck OLED è considerato un aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore, rendendolo altamente desiderabile sia tra i giocatori che tra gli appassionati di tecnologia.

D: Sono disponibili versioni in edizione limitata di Steam Deck OLED?

R: Sì, esiste una versione trasparente in edizione limitata dello Steam Deck OLED, che ha suscitato ulteriore entusiasmo tra i consumatori. Tuttavia, al momento sembra essere esaurito.