La nuova idea hardware di Valve riceve la certificazione in Corea del Sud

È noto che Valve ha ambizioni oltre Steam Deck e nuove informazioni suggeriscono che la società potrebbe essere pronta a lanciare una delle sue idee hardware. L'Agenzia nazionale per la ricerca radiofonica della Corea del Sud ha certificato un "dispositivo wireless a basso consumo" di Valve con la designazione "RC-V1V-1030". Sebbene la certificazione non fornisca molti dettagli sul dispositivo, indica che utilizza il Wi-Fi a 5 GHz, che è già comune nella maggior parte dei computer. Le agenzie di regolamentazione in genere richiedono la certificazione per i dispositivi che verranno importati e potenzialmente venduti in un paese. Il dispositivo Valve non è ancora apparso nel database FCC degli Stati Uniti o nel Bluetooth SIG, ma ciò potrebbe cambiare in futuro.

Nel codice di Valve ci sono alcuni suggerimenti sui piani hardware dell'azienda. Michael Larabel di Phoronix ha scoperto che Valve ha apportato modifiche relative all'APU Van Gogh dello Steam Deck, inclusi riferimenti ai nomi dei prodotti "Galileo" e "Sephiroth". Greg Coomer di Valve ha precedentemente menzionato che l'APU esistente nello Steam Deck potrebbe essere adatta anche per un visore VR autonomo. Tuttavia, è meno probabile che un nuovo gamepad Steam Controller contenga l'intero chip Steam Deck.

Valve ha esplorato varie idee hardware, incluso un visore VR autonomo con nome in codice "Deckard", come confermato da fonti nel 2021. Sono circolate anche immagini di brevetto del dispositivo. Resta da vedere se il "dispositivo wireless a basso consumo" certificato sia correlato a un aggiornamento dello Steam Deck o a un prodotto hardware completamente nuovo. Tuttavia, potrebbe essere saggio per Valve fare un annuncio prima che Nintendo riveli il suo successore di Nintendo Switch.

