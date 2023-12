L'esilarante Ban Hammer di Valve colpisce gli account dei Puffi di Dota 2

Valve, la società di gioco dietro Dota 2, ha adottato un approccio piuttosto divertente per reprimere gli account smurf. In quello che chiamano un "bagno di sangue", Valve ha deciso di inviare regali a sorpresa a questi account, compresi quelli appartenenti a giocatori professionisti. Sembra carino, vero? Ebbene, la svolta è che il regalo contiene in realtà un pezzo di carbone “altamente tossico” che fa scattare un divieto permanente. Parliamo di una punizione esilarante!

Un professionista e streamer di Dota 2, Mason Venne, noto anche come "mason", è stato colto di sorpresa quando il suo account è stato bandito dopo aver aperto il regalo. La sua reazione fu impagabile, esclamando: “Cosa?! Mi hanno bannato?! Che cosa? E se non l'avessi mai aperto? Sono seri?" Non sapeva che Valve aveva già realizzato il loro scherzo.

In un post successivo sul subreddit di Dota 2, Mason ha ammesso e si è scusato per aver assunto un coltivatore di punteggi comportamentali per aumentare il suo punteggio comportamentale nel gioco. Valve utilizza questo sistema di punteggio per promuovere comportamenti e comunicazioni positivi nel gioco. Mason sta ora supplicando Valve di revocare il suo divieto, riconoscendo il suo errore e promettendo di non ripeterlo mai più. Ma Valve gli mostrerà pietà?

La dura posizione di Valve nei confronti dei giocatori di Dota 2 che infrangono le regole è evidente. Hanno avvertito i giocatori sulla loro “lista dei cattivi” che stanno per subire un bagno di sangue. In un post sul blog che affronta la questione, Valve ha dichiarato di aver monitorato attentamente il comportamento dei giocatori e di essersi impegnata in un'ondata di ban aggressiva, con decine di migliaia di ban di account smurf nelle ultime settimane.

L'obiettivo di Valve è garantire che le partite siano divertenti e giuste per tutti i giocatori. Gli account puffi e altri comportamenti negativi non solo rovinano l'esperienza di gioco ma vanno anche contro i principi del fair play. Quindi, anche se questo approccio può sembrare divertente, le azioni di Valve fanno parte del suo impegno nel mantenere l'integrità di Dota 2.

Anche se rimane incerto se Valve revocherà il ban di Mason, una cosa è chiara: stanno chiarendo che infrangere le regole comporta delle conseguenze. Quindi, ecco un consiglio a tutti i giocatori di Dota 2: giocate bene, rispettate le regole e non sottovalutate il martello di divieto di Valve.