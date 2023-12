Valve implementa divieti severi per gli account Puffo in DOTA 2

Valve ha scatenato la sua ondata di ban più aggressiva finora, prendendo di mira gli account smurf in DOTA 2 come parte della sua repressione in corso. L'ultima ondata di ban, annunciata insieme all'aggiornamento Frostivus 2023 per il popolare gioco MOBA, mira ad affrontare il problema dei giocatori che sfruttano i sistemi di matchmaking creando account alternativi.

Gli account Puffo sono da tempo una spina nel fianco del fair play nei giochi multiplayer. Questi account consentono ai giocatori esperti di manipolare deliberatamente il processo di matchmaking giocando contro i principianti, assicurandosi così facili vittorie. Man mano che questi giocatori scalano le classifiche e il loro livello di abilità viene riconosciuto dagli algoritmi del gioco, creano semplicemente nuovi account per continuare la farsa.

In un post sul blog, Valve ha dichiarato: "Se sei nella lista dei cattivi, abbiamo ottime notizie per tutti gli altri e cattive notizie per te, perché quest'anno sarà un bagno di sangue". La società ha sottolineato il suo continuo investimento nel monitoraggio del comportamento dei giocatori e il suo impegno per un approccio aggressivo. L’ondata di divieti da sola ha portato alla rimozione di decine di migliaia di account smurf nelle ultime settimane.

È interessante notare che anche i giocatori professionisti di e-sport di DOTA 2 non sono esenti dalla punizione. Dopo essersi consultata con questi giocatori, Valve ha deciso di applicare gli effetti di ban e penalità anche a questo gruppo. L’azienda ritiene che le regole dovrebbero applicarsi a tutti, indipendentemente dal livello di competenza o dallo status.

Oltre agli account smurf, Valve sta anche reprimendo i giocatori altamente tossici. Coloro che adottano comportamenti distruttivi, rovinano i giochi e abbassano i propri punteggi comportamentali possono incorrere in sanzioni, incluso il ban dell’account nei casi più gravi.

I giocatori che accedono a DOTA 2 dopo l'ondata di ban riceveranno uno speciale regalo Frostivus, che varia a seconda del loro comportamento e dell'utilizzo degli smurf. Quelli sulla "Lista dei cattivi" potrebbero ritrovarsi a ricevere un avvertimento o un divieto, simboleggiato da un pezzo di carbone, mentre quelli sulla "Lista dei buoni" possono aspettarsi un set cosmetico gratuito come ricompensa.

La patch Frostivus per DOTA 2 apporta diverse modifiche al gameplay, inclusi nuovi oggetti e aggiustamenti al bilanciamento degli eroi. Nel complesso, gli sforzi di Valve dimostrano un chiaro impegno nei confronti del fair play e del mantenimento di un ambiente di gioco positivo per tutti i giocatori.