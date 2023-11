Rivoluzionare la ricerca sulle proteine: intrappolare le proteine ​​in camere di dimensioni nanometriche

Le proteine ​​che formano grumi in malattie come la SLA, l'Alzheimer e il Parkinson hanno a lungo lasciato perplessi gli scienziati. Ma ora, uno studio rivoluzionario condotto da ricercatori della Chalmers University of Technology in Svezia ha introdotto un nuovo metodo per catturare più proteine ​​in trappole di dimensioni nanometriche, consentendo uno studio e una comprensione senza precedenti di queste proteine ​​​​che causano malattie.

Le tecniche tradizionali si sono concentrate sullo studio di grandi gruppi di proteine ​​che si sono già formate, rendendo difficile osservare le prime fasi dello sviluppo delle proteine. Tuttavia, queste nuove trappole di dimensioni nanometriche, descritte come le porte più piccole del mondo, rivoluzionano la ricerca sulle proteine ​​consentendo agli scienziati di intrappolare ed esaminare le proteine ​​su scala nanometrica.

Il ricercatore capo Andreas Dahlin spiega che le trappole sono come cancelli che possono essere aperti e chiusi, bloccando efficacemente le proteine ​​all'interno delle camere. Questo meccanismo impedisce alle proteine ​​di fuoriuscire, allungando il tempo di osservazione da alcuni millisecondi ad almeno un’ora. Inoltre, le trappole hanno la capacità di accogliere centinaia di proteine ​​in un piccolo volume, consentendo una comprensione completa del loro comportamento.

"Gli ammassi che vogliamo vedere e comprendere meglio sono costituiti da centinaia di proteine, quindi se vogliamo studiarli, dobbiamo essere in grado di intrappolare quantità così grandi", afferma Dahlin. L'elevata concentrazione di proteine ​​nel piccolo volume consente interazioni naturali tra le proteine, un vantaggio cruciale di questo metodo innovativo.

Per implementare la tecnica per studiare malattie specifiche, è necessario un ulteriore sviluppo per adattare le trappole in modo da attirare proteine ​​specifiche della malattia. Dahlin aggiunge che il team sta attualmente esplorando quali proteine ​​siano più adatte allo studio in varie malattie.

Il processo di intrappolamento prevede l'uso di spazzole polimeriche posizionate agli ingressi delle nanocamere. Le proteine ​​sono attratte dalle pareti della camera e possono essere liberate quando le porte sono chiuse, consentendo loro di interagire e formare grumi. In particolare, la capacità di studiare i singoli ammassi fornisce preziose informazioni sui loro meccanismi di formazione, dimensioni e strutture.

Sebbene le proteine ​​possano essere trattenute nelle trappole per periodi prolungati, la limitazione attuale è la durata del marcatore chimico utilizzato per rendere visibili le proteine. Nello studio, la visibilità è stata mantenuta fino a un'ora. Sono necessari ulteriori progressi per aumentare la longevità del marcatore, consentendo osservazioni prolungate.

Questa ricerca innovativa ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione dei gruppi proteici che causano malattie e potrebbe eventualmente portare allo sviluppo di terapie mirate. Intrappolando le proteine ​​in queste nanocamere, gli scienziati possono ottenere informazioni cruciali sulle prime fasi dello sviluppo delle proteine ​​e identificare nuove strategie di intervento.

