Nvidia affronta l'opposizione degli Stati Uniti sulle GPU riprogettate in Cina

La battaglia in corso tra Nvidia e il governo degli Stati Uniti per aggirare le sanzioni sui chip per rifornire il mercato cinese ha preso una nuova svolta. Il segretario al commercio americano Gina Raimondo ha esplicitamente avvertito Nvidia che qualsiasi tentativo di riprogettare le proprie GPU per aggirare le restrizioni sulle esportazioni sarà attentamente monitorato e controllato.

I commenti di Raimondo sono arrivati ​​durante il Reagan National Defense Forum in California, dove ha sottolineato la necessità di impedire alla Cina l'accesso alla tecnologia all'avanguardia. “Non possiamo lasciare che la Cina ottenga questi chip, punto”, ha affermato con fermezza. "Se si riprogetta un chip attorno a una particolare linea di taglio che consente loro di eseguire l'intelligenza artificiale, lo controllerò il giorno successivo", ha aggiunto.

Nvidia ha continuamente riprogettato i suoi prodotti per eludere le sanzioni commerciali, introducendo versioni modificate esclusivamente per il mercato cinese. Questo è diventato un gioco del gatto e del topo tra Nvidia e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, con Nvidia che cerca di mantenere l'accesso al redditizio mercato cinese.

Ma non è solo la Cina ad essere soggetta a queste restrizioni. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a diversi paesi, ma è chiaro che l’obiettivo principale è la Cina. L’enorme potenziale di mercato della Cina la rende un obiettivo apparentemente infinito per i produttori di chip in cerca di profitti.

È interessante notare che recentemente è stato riferito che le aziende cinesi stanno acquistando apparecchiature statunitensi per la produzione di chip per sviluppare i propri semiconduttori avanzati. Ciò suggerisce che, indipendentemente dal conflitto in corso, la Cina potrebbe alla fine diventare autosufficiente in termini di hardware potente in grado di gestire pesanti carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Mentre il dialogo tra Nvidia e il governo degli Stati Uniti si infiamma, resta da vedere come si svilupperà la situazione. Entrambe le parti probabilmente adotteranno nuove strategie in questa battaglia ad alto rischio per l’accesso al mercato e il controllo della tecnologia all’avanguardia.