Quattro soldati russi accusati di crimini di guerra contro gli americani in Ucraina

Un atto d'accusa storico è stato aperto davanti al tribunale federale della Virginia, accusando quattro soldati russi di crimini di guerra contro un americano che viveva in Ucraina durante l'invasione russa. Questa è la prima volta che il governo degli Stati Uniti utilizza una legge vecchia di decenni per perseguire crimini di guerra commessi contro cittadini americani. I soldati, identificati come Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik, V Alerii Lnu e Nazar Lnu, sono accusati di reclusione illegale, associazione a delinquere per commettere crimini di guerra, trattamento inumano e tortura.

Il procuratore generale Merrick Garland ha sottolineato l'importanza di queste accuse nel ritenere responsabili i responsabili della guerra illegale in Ucraina. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intrapreso un’azione contro questo personale militare affiliato alla Russia per i loro crimini atroci contro un cittadino americano. Il direttore dell'FBI Christopher Wray ha affermato che, sebbene questa sia la prima volta che individui vengono accusati ai sensi di questo statuto sui crimini di guerra, l'FBI ha indagato su crimini di guerra in passato e ha assicurato i colpevoli alla giustizia.

Secondo l'accusa, i soldati russi avrebbero rapito con la forza l'americano dalla sua casa nel villaggio ucraino di Mylove. I soldati lo hanno sottoposto a percosse e torture in un complesso militare russo, dove è stato tenuto prigioniero per 10 giorni nell'aprile 2022. L'accusa sostiene che, durante la sua detenzione illegale, l'americano è stato torturato dai quattro imputati e da altri coimputati senza nome in più sessioni di interrogatorio. Ciò includeva l'essere spogliati nudi, picchiati duramente e fotografati.

Due degli imputati accusati di crimini di guerra contro l'americano erano comandanti delle forze armate russe, mentre gli altri due ricoprivano posizioni di grado inferiore nell'esercito russo. L'accusa sottolinea che l'americano non era coinvolto nella guerra ed era, infatti, considerato una persona protetta ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1949. L'identità dell'individuo non è stata resa nota.

Dopo l'evacuazione dall'Ucraina nell'estate del 2022, l'americano ha condiviso le sue strazianti esperienze con gli investigatori del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Il segretario Alejandro Mayorkas ha riconosciuto il tormento sopportato da questo individuo e ha affermato l’impegno a garantire che i criminali di guerra siano ritenuti responsabili, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal tempo necessario perché venga fatta giustizia.