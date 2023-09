I parchi urbani costruiti sui siti degli ex inceneritori potrebbero avere livelli elevati di piombo nel suolo

Sommario: Uno studio condotto dalla Duke University ha scoperto che i parchi cittadini e i parchi giochi costruiti su ex siti di incenerimento dei rifiuti possono ancora avere livelli significativamente elevati di piombo nei loro suoli superficiali. Lo studio ha raccolto e analizzato campioni di terreno superficiale da tre parchi cittadini di Durham, nella Carolina del Nord, che si trovano su ex siti di inceneritori chiusi all'inizio degli anni '1940. I risultati hanno mostrato che uno dei parchi aveva livelli di piombo superiori a 2000 parti per milione, più di cinque volte superiori all'attuale standard EPA per i terreni sicuri nelle aree giochi per bambini. L’esposizione al piombo nel suolo può avere effetti sulla salute a lungo termine, in particolare sui bambini, compresi danni al cervello e al sistema nervoso, ritardo nella crescita e nello sviluppo e problemi di apprendimento e comportamentali. Lo studio evidenzia la necessità di un maggiore monitoraggio e test della contaminazione del suolo nelle aree urbane, poiché molte città potrebbero avere parchi, scuole, case e altri edifici costruiti su ex inceneritori e siti di smaltimento delle ceneri.

Le città degli Stati Uniti e del Canada bruciavano la spazzatura e i rifiuti negli inceneritori municipali fino all’inizio degli anni ’1970, quando le preoccupazioni sull’inquinamento atmosferico ne portarono alla chiusura. Tuttavia, lo studio mostra che l’eredità della contaminazione di questi inceneritori potrebbe ancora persistere nei suoli urbani. I ricercatori suggeriscono che le indagini storiche indicano una mancanza di consapevolezza sui rischi per la salute e l'ambiente delle ceneri degli inceneritori, che contenevano livelli concentrati di piombo e altri contaminanti. Talvolta la cenere veniva sparsa nei parchi e in altri spazi urbani, contribuendo alla contaminazione del suolo.

Lo studio sottolinea inoltre l’importanza dell’utilizzo di nuove tecnologie per il campionamento e il monitoraggio della contaminazione del suolo. L'uso di strumenti portatili a fluorescenza a raggi X consente una rapida analisi di campioni di terreno per più metalli, compreso il piombo. I ricercatori ritengono che l’utilizzo di documenti storici sull’incenerimento dei rifiuti e sullo smaltimento delle ceneri possa aiutare a identificare i punti caldi della contaminazione e accelerare gli sforzi per valutare e mitigare i rischi. Questo studio serve a ricordare i potenziali pericoli posti dal suolo contaminato nelle aree urbane e la necessità di continui sforzi di monitoraggio e bonifica.

