Il nuovo disco d'oro mira a mostrare l'umanità nel 21° secolo

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA stanno immaginando una nuova edizione del Golden Record da includere nei futuri veicoli spaziali interstellari. L'originale Golden Record, lanciato nello spazio nel 1977 sulla navicella spaziale Voyager della NASA, conteneva suoni e immagini che rappresentavano l'umanità e la vita sulla Terra. Tuttavia, i contenuti dei documenti iniziano a mostrare la loro età, spingendo i ricercatori a proporre un aggiornamento per il 21° secolo.

Il team del Jet Propulsion Laboratory della NASA mira a creare un nuovo Golden Record che rifletta “tutta la ricchezza e la profondità della vita e dell’esperienza umana”. Il messaggio sarà concepito per fornire una comprensione universale della società umana, dell’evoluzione della vita sulla Terra e delle nostre speranze e preoccupazioni per il futuro.

Anche se gli scienziati non hanno dato suggerimenti specifici per i contenuti del nuovo documento, hanno suggerito che dovrebbe includere forme aggiornate di media e tecnologia, come video, giochi e codici informatici. Hanno anche proposto un messaggio in due parti per accogliere diversi livelli di civiltà: illustrazioni più semplici per gli esseri meno avanzati e una maggiore quantità di informazioni digitali per le specie più avanzate.

Le probabilità che una razza extraterrestre trovi e decifra il messaggio sono scarse, ma i ricercatori sperano che la proposta susciti interesse pubblico e partecipazione al progetto. Credono che preservare una traccia della civiltà umana e ispirare le generazioni future a celebrare e salvaguardare la nostra esperienza umana condivisa siano altrettanto importanti quanto stabilire il primo contatto con civiltà aliene avanzate.

In conclusione, il nuovo Disco d’Oro mira a trascendere il tempo e lo spazio mettendo in mostra la diversità e le conquiste dell’umanità nel 21° secolo.