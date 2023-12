I ricercatori della NASA esplorano l'aggiornamento al Golden Record per la comunicazione extraterrestre

La comunicazione con esseri extraterrestri è da tempo un argomento che affascina sia gli scienziati che gli appassionati. Nel 1977, la NASA lanciò il Golden Record, una capsula del tempo contenente suoni e immagini che rappresentano l'umanità e la vita sulla Terra. Tuttavia, con il passare del tempo, alcuni contenuti sono diventati obsoleti. Nel tentativo di creare un messaggio più pertinente e completo per potenziali incontri, un team di ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA ha proposto un aggiornamento al Golden Record.

I ricercatori immaginano una nuova edizione del Golden Record che rifletta tutta la ricchezza e la profondità della vita e dell’esperienza umana. Suggeriscono di incorporare nuove forme di media e tecnologia, inclusi video, giochi e codici informatici, per fornire una rappresentazione più accurata dei tempi moderni. L'idea è quella di creare un messaggio in due parti: una parte contenente semplici immagini per le civiltà meno avanzate e un'altra parte contenente una maggiore quantità di informazioni digitali per le specie più avanzate.

Sebbene le possibilità che una razza extraterrestre scopra e decifra il messaggio siano scarse, il team spera che la loro proposta susciti l'interesse del pubblico per il progetto. Credono che preservare una traccia della civiltà umana per le generazioni future sia altrettanto importante quanto stabilire un contatto con civiltà lontane. Una versione del messaggio verrebbe inviata nello spazio profondo, mentre un’altra rimarrebbe archiviata sulla Terra affinché sia ​​gli umani che altre forme di vita intelligenti possano scoprirla in un lontano futuro.

I ricercatori sperano di ispirare e unificare le generazioni attuali e future attraverso questo progetto. Mirano a celebrare e salvaguardare la nostra esperienza umana condivisa, indipendentemente dal fatto che entriamo in contatto con esseri extraterrestri. Mentre l’esistenza e la conoscenza degli alieni rimangono ancora sconosciute, la ricerca per esplorare e comunicare oltre il nostro pianeta continua. Il Golden Record aggiornato potrebbe servire come testimonianza duratura della curiosità e del desiderio dell’umanità di connettersi con gli altri, sia sulla Terra che nel vasto cosmo.