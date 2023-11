Nuovi set di armature di classe e armi: aggiornamento del Trading Post di novembre

Stai cercando di potenziare il tuo personaggio Monaco, Stregone o Guerriero nel tuo gioco online preferito? Bene, sei fortunato! Le offerte del Trading Post di questo mese includono nuovissimi set di armature di classe e set di armi per queste tre classi. E il clou dell'aggiornamento di questo mese è il Arsenale: deposito di armi cosmiche – una collezione di armi potenti e magiche davvero fuori dal mondo.

Per dare un'occhiata a tutti gli ultimi oggetti, vai a T&W (Tawney e Wilder) appena fuori dal Distretto dei Maghi a Stormwind o alla Stazione Commerciale Zen'shiri vicino al Forte Grommash a Orgrimmar. Fidati di noi, non vorrai perderti ciò che hanno a disposizione.

Oltre alle nuove armature e armi, i giocatori hanno la possibilità di aggiornare la propria barra delle attività attraverso nuove attività. Questi eventi inizieranno una settimana prima della fine del mese, dandoti tutto il tempo per partecipare e guadagnare premi.

Ecco un'anteprima di ciò che è in stock per novembre:

Set di armature di classe e set di armi

Monaco:

– Guida dell'Osservatore Posseduto (testa, spalla, vita)

– Arsenale dell'Osservatore Posseduto (Ventola dell'Osservatore Posseduto, Bloom dell'Osservatore Posseduto, Barile dell'Osservatore Posseduto)

Stregone:

– Gioielli della chiamata seducente (testa, spalla, vita)

– Strumenti della Chiamata Seducente (Caduceo della Chiamata Seducente, Effigie della Chiamata Seducente, Scorticatore della Chiamata Seducente)

Guerriero:

– Trofei del campione selvaggio (testa, spalla, vita)

– Aggressione del Campione Selvaggio (Sventratore del Campione Selvaggio, Spine del Campione Selvaggio, Gladio del Campione Selvaggio)

E non è tutto! The Trading Post offre anche cavalcature, animali domestici, giocattoli e altro per migliorare il tuo gameplay. Quindi, preparati e preparati per un'avventura epica con queste fantastiche nuove aggiunte.

FAQ:

D: Dove posso trovare i nuovi set di armature di classe e set di armi?

R: Dirigiti a T&W appena fuori dal Distretto dei Maghi a Stormwind o alla Stazione Commerciale Zen'shiri accanto al Forte Grommash a Orgrimmar.

D: Posso recuperare la barra delle attività con le nuove attività?

R: Sì, le nuove attività ti daranno l'opportunità di recuperare il ritardo sulla barra delle attività. Questi eventi inizieranno una settimana prima della fine del mese.

D: Quali altri oggetti sono disponibili nel Trading Post?

R: Oltre ai set di armature di classe e ai set di armi, il Trading Post offre cavalcature, animali domestici, giocattoli e altro per migliorare il tuo gameplay.