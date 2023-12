La tempesta invernale ricopre di neve le montagne della Carolina del Nord

Sommario:

Mentre una tempesta invernale investe la regione occidentale della Carolina del Nord, si prevede che le montagne riceveranno una quantità significativa di nevicate entro mercoledì a mezzogiorno. Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso meteorologico invernale per le aree superiori a 3,500 piedi e per tutta la contea di Avery. Tratti delle principali strade di montagna, inclusa la Blue Ridge Parkway, sono già stati chiusi a causa delle nevicate. Le vette più alte degli Smokies potrebbero potenzialmente vedere oltre sei pollici di neve, accompagnate da forti raffiche di vento fino a 45 mph. Le stazioni sciistiche della zona si stanno preparando per la stagione, con tutte le montagne della Carolina del Nord tranne due già aperte allo sci. Si prevede che la tempesta invernale porterà tra tre e quattro pollici di neve nelle aree con altitudini intorno a 3,500 piedi. Si consiglia ai viaggiatori di prestare attenzione e di aspettarsi condizioni stradali scivolose che potrebbero influenzare il tragitto mattutino.

La tempesta invernale colpisce le montagne della Carolina del Nord

Una tempesta invernale si è abbattuta sulle montagne della Carolina del Nord occidentale, trasformando il paesaggio in un paese delle meraviglie invernale. Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso meteorologico invernale per la regione, poiché la neve ricopre le aree sopra i 3,500 piedi e la contea di Avery. Residenti e visitatori in montagna possono aspettarsi difficoltà di viaggio e condizioni pericolose a causa dell'accumulo di neve.

Alcune sezioni della Blue Ridge Parkway sono già state chiuse e si prevedono altre chiusure man mano che la tempesta di neve continua. Anche altre strade principali, come la US 441/Newfound Gap Road e la NC Highway 128, sono state chiuse a causa di neve e ghiaccio. Queste chiusure sono in atto per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire incidenti causati da condizioni stradali scivolose.

L'industria dello sci nella regione sta beneficiando della tempesta invernale, con tutte le montagne della Carolina del Nord aperte allo sci tranne due. Le stazioni sciistiche sono entusiaste di avere condizioni favorevoli e accolgono i visitatori per godersi le piste innevate. Tuttavia, i viaggiatori dovrebbero prestare attenzione quando guidano verso le località, poiché le strade ghiacciate e innevate possono rendere il viaggio impegnativo.

Previsioni e precauzioni di sicurezza

Le previsioni prevedono che le vette più alte delle Smoky Mountains potrebbero vedere oltre sei pollici di neve, accompagnate da raffiche di vento fino a 45 mph. Si prevede che le aree con un'altitudine di circa 3,500 piedi riceveranno tra i tre ei quattro pollici di neve. Si prevede che le nevicate continueranno fino alla tarda mattinata o al primo pomeriggio di mercoledì, per poi attenuarsi gradualmente.

Si consiglia ai viaggiatori di essere preparati per strade innevate e visibilità limitata. Si prevede che le condizioni stradali saranno scivolose, il che potrebbe incidere sul tragitto mattutino. È essenziale prestare attenzione durante la guida, mantenere una distanza di sicurezza dagli altri veicoli e concedere più tempo per il viaggio.

La tempesta invernale porta bellezza e sfide sulle montagne della Carolina del Nord. Si consiglia ai residenti e ai visitatori di rimanere aggiornati sulle ultime condizioni meteorologiche e sulle chiusure stradali per garantire la loro sicurezza mentre si godono il paese delle meraviglie invernale.