Approvata una nuova risoluzione per assistere la popolazione senzatetto all'aeroporto di Atlanta

Riepilogo: Il Consiglio comunale di Atlanta ha approvato all'unanimità una risoluzione volta a fornire l'aiuto tanto necessario alla popolazione senzatetto che si rifugia nell'aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson. Ogni notte fino a 200 persone dormono nell'atrio e nel terminal nazionale, e la risoluzione sollecita i funzionari aeroportuali a sviluppare un piano e fornire servizi di assistenza e supporto. Inoltre, il consiglio ha stanziato 500,000 dollari affinché l'aeroporto stipuli un appalto di emergenza con un fornitore di servizi per implementare un programma di servizi di supporto. La risoluzione chiede inoltre di prendere in considerazione l'ampliamento delle aree pubbliche per accogliere non solo i passeggeri muniti di biglietto ma anche il pubblico in generale.

In risposta alle crescenti preoccupazioni sollevate da sostenitori e membri della comunità, il Consiglio comunale di Atlanta ha compiuto un passo significativo per affrontare le esigenze della popolazione senzatetto che cerca rifugio presso l'aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson. Con circa 200 persone che dormono ogni notte nell'atrio dell'aeroporto e nel terminal nazionale, la situazione ha spinto il consiglio ad approvare una risoluzione che chiede un'azione.

La risoluzione, che ha ricevuto sostegno unanime, sottolinea l’importanza di sviluppare un piano globale per fornire assistenza e servizi di sostegno a chi ne ha bisogno. Esortando i funzionari aeroportuali a collaborare con le parti interessate e a reperire un fornitore di servizi, il consiglio spera di implementare un programma di servizi di supporto che affronti direttamente le sfide affrontate dalla popolazione senzatetto.

Riconoscendo l’urgenza della situazione, il consiglio ha stanziato 500,000 dollari per l’iniziativa. Questo finanziamento faciliterà un processo di appalto di emergenza con un fornitore di servizi, consentendo un’azione rapida e l’attuazione del programma di servizi di supporto. Con i fondi stanziati, l’aeroporto può offrire aiuti immediati e le risorse necessarie a chi ne ha bisogno.

Inoltre, la delibera evidenzia la necessità di ampliare le aree pubbliche all'interno dell'aeroporto. L’obiettivo è quello di creare spazi accessibili non solo ai passeggeri muniti di biglietto ma anche al grande pubblico. In questo modo, l’aeroporto può favorire un ambiente più inclusivo, offrendo opportunità di impegno e sostegno a una gamma più ampia di individui.

Il Consiglio comunale di Atlanta ha fissato un termine di 30 giorni affinché il direttore generale dell'aeroporto possa presentare una risposta scritta che dettagli il piano proposto e la linea d'azione. Attraverso questa risoluzione, il consiglio spera di alleviare le difficoltà affrontate dalla popolazione senza dimora, preservando al tempo stesso l'impegno dell'aeroporto per la sicurezza, la protezione e l'efficienza.