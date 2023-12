Il creatore del port non ufficiale per PC di Link's Awakening mette il gioco offline dopo l'avviso di rimozione di Nintendo

Un fan accanito del classico per Game Boy Color Link's Awakening ha recentemente creato un port non ufficiale del gioco per PC, che ha rapidamente guadagnato l'attenzione virale sui social media. Il port, noto come "Link's Awakening DX HD", presentava grafica HD migliorata, scorrimento più fluido a 120 fps e supporto widescreen. Tuttavia, poco dopo la sua uscita su itch.io, il creatore del gioco, con il nome utente "linksawakeningdxhd", ha dovuto metterlo offline a causa di un avviso di rimozione da parte di Nintendo.

L'avviso di rimozione, emesso da Nintendo of America Inc., affermava che il port non ufficiale per PC violava i diritti d'autore della società per The Legend of Zelda: Link's Awakening. Ha richiesto l'immediata rimozione della pagina di download e di informazioni sul gioco. Nintendo, nota per la sua posizione severa nei confronti dei progetti dei fan, ha intrapreso azioni simili in passato.

Il port non ufficiale per PC ha attirato l'attenzione per la sua caratteristica unica che permetteva ai giocatori di zoomare indietro e avere una visione completa dell'isola di Koholint, con personaggi non giocabili (NPC) e nemici che si muovevano attivamente. Questa funzionalità ha suscitato entusiasmo tra i fan desiderosi di esplorare il mondo di gioco da una prospettiva diversa.

Anche se è stato deludente per i fan del porting non ufficiale per PC, molti si aspettavano questo risultato data la storia di Nintendo nella protezione della propria proprietà intellettuale. Nel 2019, infatti, Nintendo ha pubblicato un remake ufficiale di Link's Awakening per Nintendo Switch, che ha ricevuto recensioni positive per la fedele riproduzione del gioco originale.

La rapida azione di Nintendo nell'emettere l'avviso di rimozione serve a ricordare ai creatori e ai fan che l'uso non autorizzato del loro materiale protetto da copyright non sarà tollerato. Sebbene il porting non ufficiale per PC abbia messo in mostra la dedizione e la creatività dei fan, è essenziale rispettare i diritti dei proprietari di proprietà intellettuale.

Guardando al futuro, i fan attendono con impazienza i progetti futuri di Nintendo e la possibilità di portare ufficialmente i giochi classici su nuove piattaforme.