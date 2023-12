La richiesta senza precedenti di biglietti per la Coppa Davis segnala la rinascita del tennis in Irlanda

I biglietti per la prossima partita di tennis della Coppa Davis tra Irlanda e Austria sono andati esauriti in sole due ore dalla vendita, indicando una notevole rinascita del tennis nel paese. La partita, che si terrà il 3 e 4 febbraio alla UL Arena di Limerick, prevederà due partite di singolare sabato e una partita di doppio insieme ad altre due partite di singolo domenica.

La travolgente risposta dei fan ha spinto Tennis Ireland a pianificare un aumento della capienza dei posti. L'amministratore delegato dell'organizzazione, Kevin Quinn, ha espresso il suo impegno ad accogliere più spettatori installando posti a sedere aggiuntivi all'inizio di gennaio. "Mi incontrerò con UL per discutere la capacità e mi aspetto che all'inizio di gennaio saremo in grado di confermare l'installazione di più posti a sedere e un'ulteriore distribuzione dei biglietti", ha affermato.

L’elevata domanda di biglietti riflette sia la domanda repressa da parte della tradizionale comunità tennistica per una partita casalinga della Coppa Davis, sia la crescente popolarità di questo sport tra una nuova generazione di giocatori. L'annuncio della partita ha suscitato un'ondata di richieste e il rapido tutto esaurito la mattina dell'uscita dei biglietti è stato davvero notevole.

L'ex giocatore professionista e capitano Conor Niland, originario di Limerick e che ha gareggiato in prestigiosi eventi del Grande Slam, ha espresso il suo entusiasmo per i giocatori. “Questa è una notizia fantastica per i giocatori. Erano già entusiasti della prospettiva di competere in un'arena come quella dell'UL. Adesso sanno per certo che lo faranno davanti al tutto esaurito. Sarà enorme per loro e posso garantire il loro totale impegno nel fornire una dura sfida a quella che sarà un’opposizione di livello mondiale”, ha commentato.

La squadra austriaca, che dovrebbe fornire una partita difficile per l'Irlanda, comprende giocatori di alto livello come Dominic Thiem, Jurij Rodionov e Dennis Novak. Ospitando la sua prima partita casalinga in quasi un decennio, l'Irlanda può anticipare un incontro di Coppa Davis elettrizzante e altamente competitivo sul proprio terreno di casa.