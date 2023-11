Un buco inspiegabile nel tetto di un’auto scatena speculazioni sull’origine extraterrestre

Le autorità francesi stanno indagando su un misterioso incidente che ha coinvolto un'auto a Strasburgo, dove è stato trovato un enorme buco nel tetto del veicolo. Sebbene i primi rapporti suggerissero che il responsabile potrebbe essere un meteorite, ulteriori esami hanno lasciato gli esperti incerti sull'origine del buco. Il capitano dei vigili del fuoco presente sulla scena ha descritto l'impatto con un diametro di circa 50 centimetri e con penetrazione attraverso il tetto, il sottoscocca e il serbatoio del carburante dell'auto.

Nonostante i test condotti per escludere la radioattività, le autorità non hanno trovato alcuna prova della presenza di un meteorite all'interno del veicolo. Tuttavia, hanno scoperto nelle vicinanze una piccola pietra, lunga circa due centimetri, che sospettano possa essere collegata all'incidente. Secondo un portavoce della polizia, la pietra assomiglia al legno bruciato ed è eccezionalmente leggera.

Il fisico nucleare Dr. Tim Gregory ha espresso dubbi riguardo alle affermazioni extraterrestri, suggerendo che il buco richiederebbe la realizzazione di una pietra considerevolmente grande. Egli prevede che i test chimici sulla piccola pietra determineranno se si tratta effettivamente di un meteorite. Nel frattempo, il dottor Greg Brown del Royal Observatory Greenwich è in attesa di ulteriori dati per confermare l'origine del buco.

Sebbene i meteoriti non siano rari, il loro impatto sulle aree abitate è raro. La maggior parte dei meteoriti colpisce regioni disabitate o cade nell'oceano. Storicamente, ci sono stati resoconti di morti attribuite alla caduta di meteoriti, inclusa la teoria secondo cui la distruzione biblica di Sodoma e Gomorra fu causata da un'esplosione di meteoriti. Tuttavia, non ci sono registrazioni ufficiali di qualcuno che sia stato ucciso da un meteorite.

Questo incidente serve a ricordare il costante bombardamento di detriti spaziali sulla Terra. Mentre la maggior parte dei meteoroidi brucia quando entrano nella nostra atmosfera come meteore, alcuni riescono a sopravvivere e diventare meteoriti. Che questo buco sul tetto dell'auto sia il risultato di un meteorite o di un altro fenomeno, mette in luce gli affascinanti misteri del cosmo che continuano ad affascinare la nostra curiosità.

