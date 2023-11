I creatori del mod Roleplay di Grand Theft Auto 5 forniscono aggiornamenti sul mod Red Dead Redemption 2

Gli sviluppatori dietro la popolare mod di gioco di ruolo per Grand Theft Auto 5 hanno rassicurato i fan che non si sono dimenticati della controparte di Red Dead Redemption 2. In un recente aggiornamento della community, Cfx.re, il team dietro FiveM e RedM, ha risposto alle preoccupazioni sollevate dai fan riguardo alla mancanza di informazioni su RedM nel loro ultimo aggiornamento.

Contrariamente alle speculazioni, gli sviluppatori hanno chiarito che non hanno intenzione di abbandonare RedM. Hanno sottolineato che gli annunci di lavoro menzionati nell'aggiornamento precedente sono applicabili sia a FiveM che a RedM. Riconoscendo le sfide tecniche legate al lavoro su RedM, il team ha dichiarato che intende collaborare con il team Rockstar Games per migliorare la mod in futuro.

RedM, la controparte di FiveM di Red Dead Redemption 2, offre ai giocatori un'esperienza realistica del selvaggio West, simile al mod GTA RP. Cfx.re ha fornito supporto continuo per entrambe le mod, assicurando ai fan che RedM continua a essere nei loro piani. Sebbene l'aumento delle speculazioni su GTA 6 abbia lasciato incerti alcuni fan, gli sviluppatori non hanno commentato come i loro progetti si applicheranno al prossimo gioco Rockstar.

Oltre ad affrontare le preoccupazioni su RedM, Cfx.re ha chiarito la propria posizione sull'uso di modelli di personaggi non adulti nella loro piattaforma. Hanno ribadito che l'uso di modelli pedonali non adulti è severamente vietato ai sensi del PLA (Contratto di licenza del giocatore), indipendentemente dal contesto o dallo scenario di gioco di ruolo. Tutti i modelli pediatrici non adulti devono essere rimossi per conformarsi alle linee guida.

Tra le notizie non correlate, Rockstar ha confermato che il mese prossimo verrà rilasciato un trailer per il prossimo capitolo di Grand Theft Auto, con grande entusiasmo della comunità GTA. I fan attendono con impazienza questo sguardo al futuro dell’amato franchise.

FAQ:

D: RedM verrà abbandonato a favore di FiveM?

R: No, gli sviluppatori hanno rassicurato i fan che non hanno intenzione di abbandonare RedM e si impegnano a migliorarlo insieme a FiveM.

D: Posso utilizzare modelli di personaggi non adulti in FiveM o RedM?

R: No, l'uso di modelli pedonali non adulti è severamente vietato e deve essere rimosso per rispettare l'accordo di licenza.

D: Quando uscirà il prossimo gioco Grand Theft Auto?

R: Anche se il trailer del gioco verrà rilasciato il mese prossimo, non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica.