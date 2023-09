Il nuovo aggiornamento One UI Watch 5 introduce gesti universali per un controllo avanzato dello smartwatch

L'ultimo aggiornamento One UI Watch 5 di Samsung porta una funzionalità rivoluzionaria chiamata Universal Gestures, espandendo il concetto di utilizzo del tuo smartwatch attraverso i gesti. Mentre i gesti di avvio rapido erano già familiari agli utenti Galaxy Watch, i gesti universali offrono un diverso livello di controllo sul tuo smartwatch.

I gesti universali fungono da strumento di accessibilità, fornendo il pieno controllo sul tuo smartwatch tramite i gesti. Sebbene i controlli touch siano ancora preferiti dalla maggior parte degli utenti, i gesti universali sono uno strumento fantastico per le persone con lesioni alle mani o disabilità.

Abilitare i gesti universali è semplice. Sul tuo Galaxy Watch con One UI Watch 5, accedi al menu Impostazioni, vai su "Accessibilità", tocca "Interazione e destrezza", seguito da "Gesti universali" e attiva la funzione. In alternativa, puoi abilitarlo tramite l'app Galaxy Wearable sul tuo smartphone connesso.

Per comprendere come funzionano i gesti universali, è disponibile un tutorial passo passo quando abiliti per la prima volta la funzione. Una volta completato, puoi passare dalla navigazione basata sul tocco ai gesti universali ruotando il polso da un lato all'altro due volte. I gesti di pizzicamento e la chiusura della mano a pugno vengono utilizzati rispettivamente per spostare un evidenziatore (indicatore di messa a fuoco) sull'interfaccia utente e simulare il tocco dello schermo sugli elementi dell'interfaccia utente evidenziati.

Inoltre, i gesti universali consentono agli utenti di accedere a un menu Azione chiudendo due volte la mano a pugno. Questo menu fornisce pulsanti per lo scorrimento, l'apertura del pannello rapido, la modifica dei quadranti, l'accesso al cassetto delle app e altro ancora.

Gli utenti hanno la flessibilità di personalizzare le funzioni dei gesti, cambiare il colore dell'evidenziatore, modificare le impostazioni di scansione del cursore, modificare il menu Azione, regolare velocità e sensibilità e altro ancora. Queste impostazioni possono essere facilmente regolate sullo smartwatch o tramite l'app Galaxy Wearable.

L'aggiornamento One UI Watch 5 è attualmente disponibile sulla serie Galaxy Watch 6, con implementazioni per le linee Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 in regioni selezionate. Samsung continua ad espandere la disponibilità a più mercati, migliorando l'esperienza dello smartwatch con Universal Gestures.

Fonte:

– Aggiornamento Samsung One UI Watch 5: gesti universali. (nd). Estratto da [fonte]