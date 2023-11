Comprendere l'importanza del supporto alla salute mentale nelle università

Una tragedia ha colpito la comunità dell'Università del New Hampshire mentre piangeva la perdita di uno studente morto suicida domenica. Lo studente, uno studente del Peter T. Paul College of Business and Economics, è stato descritto dai funzionari scolastici come un amico leale e di buon cuore che ha avuto un impatto positivo sulla comunità dell'UNH. La comunità del campus è particolarmente colpita mentre gli studenti si preparano a partire per la pausa del Ringraziamento questa settimana.

All’indomani di questo evento devastante, il presidente dell’UNH James W. Dean Jr. ha sottolineato l’importanza di sostenere gli studenti che potrebbero essere in lutto. Ha incoraggiato i docenti a essere consapevoli del dolore che molti studenti potrebbero provare e ad offrire flessibilità in termini di responsabilità accademiche. L'università è in contatto con la famiglia dello studente e fornirà a tempo debito informazioni sulle commemorazioni.

Il capo del dipartimento di polizia di Durham, Rene Kelley, ha confermato che la morte è stata un suicidio e ha assicurato che non si sospetta alcun atto scorretto. L'indagine è in corso.

Riconoscendo la necessità di supporto e consulenza in periodi come questi, i servizi psicologici e di consulenza dell'università e il programma di assistenza ai dipendenti sono a disposizione di studenti, docenti e personale. È fondamentale che le persone si rivolgano e cerchino aiuto se provano tristezza o dolore.

Domande frequenti:

D: Come possono gli studenti contattare i servizi psicologici e di consulenza dell'UNH?

R: Gli studenti possono contattare i servizi psicologici e di consulenza al numero (603) 862-2090 per ricevere supporto.

D: Come possono il personale e i docenti accedere al Programma di assistenza ai dipendenti dell'UNH?

R: Il Programma di assistenza ai dipendenti può essere contattato direttamente al numero (800) 424-1749.

D: Sono disponibili linee telefoniche nazionali di emergenza per un supporto immediato?

R: Sì, la hotline della National Alliance on Mental Illness (NAMI) può essere contattata al numero 800-950-NAMI (6264), la National Suicide Prevention Lifeline al numero 800-273-TALK (8255) e la National Crisis Line al numero 1- 833-710-6477. Queste linee di crisi forniscono supporto e guida immediati a chi ne ha bisogno.