Esplorando l'antica cultura Adena a Grave Creek Mound, West Virginia

By

Lo stato del West Virginia, noto per la sua cultura degli Appalachi e le aspre comunità montane, ha una ricca storia che precede la sua stessa fondazione. Molto prima della fondazione dello stato, la terra era abitata da civiltà preistoriche di nativi americani che lasciarono dietro di sé antichi cantieri che ancora oggi ci affascinano. Secondo la West Virginia Encyclopedia, ci sono 424 tumuli preistorici registrati all'interno dello stato.

Gli archeologi hanno identificato che molti di questi tumuli furono costruiti durante il primo periodo boschivo, in particolare durante il periodo Adena, avvenuto tra il 500 a.C. e il 200 d.C. Le persone di questo tempo, conosciute come Adena, costruirono questi tumuli tra 2,000 e 3,000 anni fa. fa. Le valli fluviali del West Virginia, tra cui Kanawha, Ohio e Potomac, ospitano numerosi tumuli.

Nella città di Moundsville, situata nella valle dell'Ohio lungo il fiume Ohio, si erge l'imponente Grave Creek Mound, il più grande tumulo conico di terra nell'emisfero occidentale. Alto circa 67 piedi e largo 240 piedi, si stima che questo tumulo contenga l'incredibile cifra di 57,000 tonnellate di terra e sabbia. Nel 1838, un'esplorazione del tumulo portò alla luce due tombe con resti umani e vari corredi funerari.

Molti tumuli, grandi e piccoli, un tempo punteggiavano il paesaggio dell'attuale Moundsville. Purtroppo, nel tempo, furono distrutti dalle pratiche agricole e dai saccheggi da parte dei cacciatori di tesori. I tumuli più grandi erano tipicamente riservati a figure importanti come capi e sciamani, mentre le persone comuni venivano spesso cremate e sepolte in tombe di tronchi, come descritto nell'Enciclopedia del West Virginia.

Il Grave Creek Mound attirò molta attenzione durante il XIX secolo, diventando una popolare destinazione turistica con il suo saloon e persino l'artiglieria della Guerra Civile. Alla base del tumulo si tenevano addirittura corse di cavalli. Nel 19, il tumulo fu acquistato dal legislatore statale, portando alla creazione del museo originale nel 1909. Oggi, il sito è noto come Grave Creek Mound State Park e offre ai visitatori l'opportunità di conoscere l'antico popolo Adena e il West Virginia. archeologia. Questo luogo sacro e culturalmente significativo mantiene collegamenti per molte nazioni indigene negli Stati Uniti.

Se sei interessato ad esplorare la ricca storia e cultura del popolo Adena, il complesso archeologico di Grave Creek Mound offre l'ingresso gratuito al loro museo. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarli al numero (304) 843-4128 o visitare il loro sito web.