Sotto le onde: una casa nel mare profondo con tristezza ctonia

By

Il videogioco “Under The Waves” porta i giocatori negli abissi della disperazione mentre esplorano la vita di un subacqueo di nome Stan. Il gioco, pubblicato da Quantic Dream, dà un tono cupo fin dall'inizio, sottolineando la connessione metaforica tra il mare e il dolore. Mentre i giocatori navigano nelle profondità oscure e nebbiose a bordo di un piccolo sommergibile, non possono fare a meno di riflettere sulla propria tristezza. Tuttavia, in mezzo a questa tristezza ctonia, un aspetto risalta: gli alloggi sottomarini di Stan.

Lo spazio abitativo di Stan è sorprendentemente accogliente e ben arredato. Il gioco mostra la sua casa capsula, completa di pavimento in moquette, scaffali e persino un angolo per i libri. Questa piccola dimora sottomarina ha più metratura e spazio di archiviazione di molte case del mondo reale. Con un bagno spazioso, un'ampia cucina dotata di TV integrata e un acquario e un comodo futon vicino alla finestra, è difficile non essere invidiosi della sistemazione abitativa di Stan.

Anche se può sembrare strano che un personaggio immerso nel dolore abbia una casa così bella e confortevole, ha un senso dal punto di vista tematico. Lo spazio vitale di Stan funge da santuario dopo una giornata trascorsa ad affrontare i suoi incubi nel vasto vuoto blu. La miscela di colori crema e arancione in stile retrò anni '70 crea un'atmosfera rilassante che contrasta con l'oscurità esterna. È essenziale per il benessere mentale di Stan che il suo spazio vitale sia sicuro e protetto, soprattutto considerando gli incubi che sopporta.

Nonostante la natura attraente della dimora sottomarina di Stan, è importante riconoscere la crisi abitativa che molti devono affrontare nel mondo reale. La rappresentazione del gioco di una casa desiderabile e confortevole non fa altro che amplificare la disparità tra situazioni di vita virtuali e reali. In un mondo in cui anche i personaggi immaginari nel profondo della disperazione hanno case più belle di alcuni individui, è un duro promemoria dello stato attuale dell’accessibilità economica degli alloggi.

Fonte:

– Sotto le onde, pubblicato da Quantic Dream

– Le osservazioni di Edwin sulla natura metaforica del mare nel gioco

– Fucile Rock Paper: credito immagine