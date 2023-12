Il giorno prima che uno sviluppatore affermi l'arresto in mezzo alle speculazioni

In mezzo al crescente scetticismo e alle speculazioni, lo sviluppatore del gioco catastrofico di Steam, The Day Before, ha ribadito che sta effettivamente chiudendo. Il gioco, che un tempo era molto atteso e deteneva il titolo di uno dei più desiderati di Steam, ha dovuto affrontare un forte contraccolpo al momento del suo lancio in accesso anticipato la scorsa settimana. Sia i critici che i giocatori hanno espresso disappunto e frustrazione poiché il gioco non è stato all'altezza delle aspettative promesse. La recensione di IGN di The Day Before gli ha assegnato una rara valutazione di 1/10, etichettandolo come uno dei peggiori giochi fino ad oggi.

A causa della diminuzione del numero dei giocatori e delle recensioni estremamente negative degli utenti su Steam, Fntastic, lo sviluppatore di The Day Before, ha fatto il sorprendente annuncio che avrebbe chiuso. Poco dopo l'annuncio, il pulsante di acquisto del gioco è stato rimosso dalla pagina Steam e tutte le tracce del gioco sono state cancellate da Internet. Questa drammatica svolta degli eventi si è verificata solo quattro giorni dopo il lancio dell'accesso anticipato del gioco.

Alcuni giocatori hanno notato un cambio di nome da Fntastic a Eight Points sulla pagina Steam del gioco precedente dello sviluppatore, The Wild Eight. Ciò ha ulteriormente alimentato la speculazione secondo cui Fntastic stesse tentando di prendere le distanze dalla sua reputazione danneggiata effettuando il rebranding. Tuttavia, Hype Train Digital, l'editore di The Wild Eight, ha chiarito che il cambio di nome non era correlato e attribuito alle recensioni negative ricevute dopo il lancio di The Day Before.

Nonostante la spiegazione, The Wild Eight continua a ricevere recensioni negative da parte degli utenti per i feedback recenti, sebbene la valutazione complessiva degli utenti rimanga per lo più positiva.

In risposta alle voci e alle speculazioni, Fntastic si è rivolta a Twitter per affermare ancora una volta la propria decisione di chiudere e negare qualsiasi cambio di nome. Hanno inoltre affermato che i rimborsi sono disponibili su Steam per i clienti che desiderano restituire The Day Before, indipendentemente dalla durata del tempo di gioco.

Andando avanti, il destino del marchio e della proprietà intellettuale di The Day Before spetta a Mytona, l'editore del gioco, che secondo quanto riferito ha effettuato investimenti significativi in ​​Fntastic per il suo sviluppo e rilascio.

Sebbene questo triste risultato possa deludere molti fan e giocatori, serve a ricordare i rischi e le sfide intrinseche che gli sviluppatori devono affrontare quando offrono giochi molto attesi a un pubblico esigente.