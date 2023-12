Gli scienziati scoprono un materiale rivoluzionario che potrebbe rivaleggiare con il diamante

I ricercatori del Centro per la Scienza in Condizioni Estreme dell’Università di Edimburgo hanno fatto una scoperta rivoluzionaria, sintetizzando un materiale che potrebbe essere potenzialmente la sostanza più dura sulla Terra. Combinando precursori di carbonio e azoto, il team ha creato nitruri di carbonio, che sono più resistenti del secondo materiale più duro, il nitruro di boro cubico.

Per oltre tre decenni gli scienziati hanno riconosciuto il potenziale dei nitruri di carbonio, ma la loro sintesi si è rivelata una sfida significativa. Tuttavia, questa recente svolta ha aperto le porte per colmare il divario tra la sintesi dei materiali ad alta pressione e le applicazioni industriali.

Utilizzando diverse forme di precursori dell'azoto di carbonio, il team li ha sottoposti a pressioni estreme di 70-135 gigapascal e temperature superiori a 1,500 °C. Hanno poi esaminato la disposizione atomica dei composti attraverso fasci di raggi X in varie strutture di ricerca.

L'analisi ha rivelato che tre dei composti di nitruro di carbonio sintetizzati possedevano le strutture necessarie per un materiale ultraduro. Ciò che ha sorpreso ancora di più gli scienziati è che questi composti hanno mantenuto la loro durezza anche quando si sono raffreddati e sono tornati alla pressione ambiente.

Il materiale rivoluzionario ha il potenziale per una vasta gamma di applicazioni, come rivestimenti protettivi per veicoli e veicoli spaziali, potenti strumenti da taglio e fotorilevatori. Non solo questi materiali sono estremamente duri, ma dimostrano anche fotoluminescenza, piezoelettricità e un’elevata densità di energia.

"Questi materiali non solo sono eccezionali nella loro multifunzionalità, ma mostrano che fasi tecnologicamente rilevanti possono essere recuperate da una pressione di sintesi equivalente alle condizioni che si trovano a migliaia di chilometri all'interno della Terra", ha affermato Florian Trybel, assistente professore all'Università di Linköping.

Si prevede che questa ricerca collaborativa sbloccherà nuove possibilità nel campo della scienza dei materiali. I composti incomprimibili del nitruro di carbonio potrebbero rivoluzionare vari settori fornendo materiali incredibilmente durevoli e versatili per applicazioni future.

I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Advanced Materials.