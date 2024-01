Un’azienda controversa di biotecnologia mira a riportare in vita animali estinti

Sintesi:

Un’azienda di biotecnologia chiamata Colossal Biosciences ha attirato l’attenzione per il suo ambizioso obiettivo di riportare in vita animali estinti. Con l’aiuto di strumenti genetici, l’azienda mira a manipolare il DNA di specie estinte, come il mammut lanoso, e a reintrodurle nei loro habitat naturali. Tuttavia, questo processo solleva preoccupazioni etiche e incertezze sulla fattibilità e il comportamento di questi animali “risorti”. Colossal Biosciences è finanziata da In-Q-Tel, un’azienda fondata dalla Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti per sostenere la ricerca e lo sviluppo privati.

Ingegneria Genetica e De-Estinzazione:

La de-estinzazione è il concetto scientifico di utilizzare tecniche genetiche e cellulari per ricreare specie estinte. Sebbene sia stata oggetto di fantascienza da decenni, i recenti progressi nell’ingegneria genetica, come la tecnologia di modifica genica CRISPR, hanno reso la de-estinzazione una possibilità concreta. Inserendo tratti desiderati dal DNA di animali estinti nel codice genetico di specie strettamente correlate ancora in vita, gli scienziati possono creare embrioni che possono essere gestati da madri surrogate.

Preoccupazioni Etiche e Fattibilità:

Sebbene l’obiettivo di riportare in vita animali estinti possa essere allettante, ci sono sfide etiche e pratiche. Riportare in vita queste specie richiede il reperimento di campioni di DNA, che può essere difficile e talvolta impossibile. Inoltre, gli animali risultanti sarebbero “ibridi”, con materiale genetico sia di specie estinte che viventi, rendendo difficile prevedere il loro comportamento e il loro impatto sugli ecosistemi.

Il Ruolo di Colossal Biosciences e il Finanziamento della CIA:

Colossal Biosciences, l’azienda all’avanguardia della ricerca sulla de-estinzazione, è finanziata da In-Q-Tel, un’azienda fondata dalla CIA. La missione di In-Q-Tel è investire in tecnologie rivoluzionarie che migliorano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Al momento, le implicazioni del riportare in vita animali estinti, come il mammut lanoso, per la sicurezza nazionale rimangono poco chiare.

In conclusione, mentre l’idea di riportare in vita animali estinti può catturare l’immaginazione, la realtà della de-estinzazione solleva complesse questioni etiche e scientifiche. Il coinvolgimento di Colossal Biosciences, finanziata dalla CIA, aggiunge un ulteriore livello di interesse a questo controverso progetto.

Domande Frequenti:

D: Cos’è la de-estinzione?

R: La de-estinzione si riferisce al processo di utilizzare tecniche genetiche e cellulari per riportare in vita specie estinte o creare individui che assomigliano da vicino alle specie estinte.

D: In che modo l’ingegneria genetica gioca un ruolo nella de-estinzione?

R: L’ingegneria genetica, in particolare tecnologie come CRISPR, consente agli scienziati di modificare il codice genetico degli organismi viventi, incluso l’inserimento di tratti da specie estinte nel materiale genetico di specie strettamente correlate.

D: Quali sono le preoccupazioni etiche legate alla de-estinzione?

R: Alcune preoccupazioni etiche includono il potenziale disturbo degli ecosistemi, il benessere degli animali riportati in vita e l’allocazione di risorse che potrebbero essere utilizzate per gli sforzi di conservazione.

D: Qual è il ruolo di In-Q-Tel e della CIA nella ricerca di Colossal Biosciences?

R: In-Q-Tel, un’azienda fondata dalla CIA, fornisce finanziamenti a Colossal Biosciences per la loro ricerca sulla de-estinzione. Le motivazioni specifiche e le implicazioni del coinvolgimento della CIA non sono chiare.