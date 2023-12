Una nuova scoperta nella comprensione della struttura del nucleo del Carbonio-12

L’atomo di carbonio, con la sua intricata chimica organica, rappresenta la base per i mattoni della vita. Allo stesso tempo, l’isotopo carbonio-12 possiede una complessa struttura nucleare che ha sfidato una comprensione completa. Tuttavia, uno studio recente ha compiuto significativi progressi nel svelare i misteri del nucleo di carbonio-12.

Un team di ricercatori dell’Università di Bonn, del Forschungszentrum Jülich, dell’Università di Scienza e Tecnologia Islamica di Gaziantep, dell’Università di Stato di Tbilisi, della Graduate School dell’Accademia Cinese di Fisica Ingegneristica e dell’Facility for Rare Isotope Beams presso la Michigan State University, ha impiegato un approccio ab-initio di teoria dei campi effettivi del reticolo nucleare per determinare la forma intrinseca dei livelli più bassi del carbonio-12.

I loro ritrovamenti rivelano che tutti i livelli più bassi del carbonio-12 sono costituiti da tre cluster alfa, che possono combinarsi per formare sia un triangolo ottuso che uno equilatero. Questi cluster alfa, composti da due protoni e due neutroni ciascuno, contribuiscono non solo al raggruppamento delle particelle alfa, ma anche a far luce sulle origini del carbonio nell’universo.

Uno stato ben noto del carbonio-12, lo stato di Hoyle, gioca un ruolo fondamentale nella produzione di carbonio nelle stelle che bruciano elio. L’energia dello stato di Hoyle è in prossimità della soglia per tre particelle alfa, rendendolo un fattore chiave per l’esistenza del carbonio.

I risultati di questo studio forniscono una mappa di densità indipendente dal modello degli stati nucleari del carbonio-12, confermando prove sperimentali e migliorando la nostra comprensione delle prime fasi dell’universo. Inoltre, le implicazioni di questa ricerca vanno oltre il campo della fisica fondamentale, fornendo preziose intuizioni per campi come l’astrofisica e la cosmologia.

Questa studio innovativo è stato reso possibile grazie al sostegno di diverse agenzie di finanziamento, tra cui la Deutsche Forschungsgemeinschaft, la National Natural Science Foundation of China, la Chinese Academy of Sciences President’s International Fellowship Initiative e il Consiglio Europeo della Ricerca, tra gli altri. Le risorse computazionali utilizzate sono state fornite dal Gauss Centre for Supercomputing e.V. e dall’Oak Ridge Leadership Computing Facility.

In conclusione, questa ricerca offre un nuovo livello di comprensione del nucleo del carbonio-12, gettando luce sui meccanismi intricati che sottostanno alla formazione del carbonio e alla sua importanza nell’universo. Approfondendo la sottostruttura del carbonio-12, gli scienziati aprono la strada a ulteriori scoperte e progressi in molteplici discipline scientifiche.