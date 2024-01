Un nuovo metodo basato su RNA offre un controllo sostenibile dei parassiti per le barbabietole da zucchero

Riassunto:

I ricercatori del Julius Kühn Institute (JKI), del Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME e dell’Institute of Sugar Beet Research (IfZ) stanno collaborando a un progetto chiamato ViVe_Beet per sviluppare un metodo innovativo per proteggere le barbabietole da zucchero dai virus che causano l’ingiallimento. Il progetto mira a trovare una soluzione che miri efficacemente ai parassiti senza danneggiare altri organismi. Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori utilizzano molecole di RNA a doppio filamento appositamente progettate. Queste molecole vengono incorporate in una formulazione e applicate alle barbabietole da zucchero per proteggerle dai virus. Il team di ricerca ha identificato con successo geni efficaci e ha sviluppato una formulazione che protegge le molecole di RNA. Gli esperimenti con spray in serra hanno mostrato risultati promettenti, con un tasso di mortalità del 70% tra gli afidi e una riduzione delle dimensioni della popolazione. Sono previsti esperimenti sul campo per l’estate prossima per valutare ulteriormente l’efficacia di questo metodo basato su RNA.

Domande frequenti:

1. Cos’è ViVe_Beet?

ViVe_Beet è un progetto di ricerca volto a sviluppare un metodo ecologico per proteggere le barbabietole da zucchero dai virus che causano l’ingiallimento. Il progetto coinvolge scienziati del JKI, del Fraunhofer IME e dell’IfZ.

2. Come funziona il metodo basato su RNA?

Il metodo basato su RNA utilizza molecole di RNA a doppio filamento appositamente progettate per mirare ai parassiti. Queste molecole vengono incorporate in una formulazione e applicate alle barbabietole da zucchero. Quando i parassiti consumano le molecole di RNA, scatena una risposta immunitaria naturale chiamata interferenza dell’RNA (RNAi), che controlla efficacemente i parassiti.

3. Quali sono i vantaggi di questo metodo?

Questo metodo basato su RNA offre un controllo mirato dei parassiti senza danneggiare altri organismi. Ha il potenziale per essere una soluzione ecologica e sostenibile per proteggere le piante da parassiti, virus e funghi.

4. Quali sono i prossimi passi per il progetto?

Il team di ricerca prevede di condurre esperimenti sul campo nell’estate prossima per valutare ulteriormente l’efficacia del metodo basato su RNA. Questi esperimenti terranno conto di vari fattori ambientali e saranno realizzati dal JKI e dall’IfZ.

5. Questo metodo può essere applicato ad altre colture?

Sì, il metodo basato su RNA ha il potenziale per essere utilizzato anche per altre colture. Le molecole di RNA a doppio filamento appositamente adattate possono essere progettate per mirare a parassiti, virus o funghi che colpiscono diverse colture, rendendolo una soluzione versatile per la protezione delle piante.