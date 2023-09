La missione di ritorno del campione di asteroidi OSIRIS-REx raggiunge il culmine

By

Una capsula contenente 250 grammi di polvere di asteroidi atterrerà nel deserto dello Utah il 24 settembre, segnando il culmine della missione OSIRIS-REx della NASA. Lanciata nel 2016, la missione mirava a raccogliere e restituire un campione dall’asteroide Bennu, che offre preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare oltre 4.5 miliardi di anni fa. La capsula verrà trasportata con cura in un laboratorio della NASA a Houston per prevenire la contaminazione prima di essere distribuita ai vari laboratori partecipanti in tutto il mondo.

Il Bennu, essendo un materiale relativamente primitivo, è molto prezioso per gli scienziati che cercano di comprendere le origini del sistema solare. Meteoriti simili con la composizione di Bennu cadono sulla Terra, ma spesso bruciano nell'atmosfera o vengono contaminati dall'ambiente terrestre. La missione OSIRIS-REx offre un'opportunità unica di studiare un campione incontaminato.

I ricercatori canadesi avranno anche la possibilità di analizzare una porzione del campione, grazie al loro contributo alla missione con lo strumento OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter). L'Agenzia spaziale canadese avrà accesso al 4% del campione, equivalente a 10 grammi. Michael Daly, ricercatore presso l'Università di York, intende misurare la conduttività termica del suo campione per determinare le proprietà termiche dell'intero asteroide. Dominique Weis e i suoi colleghi dell'Università della British Columbia utilizzeranno un tipo sensibile di spettrometria di massa per determinare la composizione di Bennu.

Mentre tre quarti del campione saranno conservati per essere studiati dalle generazioni future, la missione OSIRIS-REx continuerà oltre la consegna della capsula. La sonda procederà in orbita attorno all'asteroide Apophis nel 2029.

