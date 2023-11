Nuova frontiera: sondare il principio di equivalenza nello spazio

I fisici sono sul punto di condurre esperimenti rivoluzionari per testare i principi fondamentali della teoria della gravità di Einstein con una precisione senza precedenti. In un esperimento unico nel suo genere, gli scienziati stanno utilizzando atomi ultrafreddi di potassio e rubidio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per studiare approfonditamente il principio di equivalenza.

Il principio di equivalenza, un principio fondamentale della teoria di Einstein, presuppone che tutti gli oggetti subiscano la stessa accelerazione quando sottoposti esclusivamente alla forza di gravità. I ricercatori esaminano questo principio da decenni utilizzando vari metodi, come l’osservazione degli effetti della gravità su materiali di massa misurati con precisione e lo studio degli atomi di rubidio in caduta libera a basse temperature sulla Terra.

Ora, un team guidato da Naceur Gaaloul dell’Università Leibniz di Hannover in Germania ha ideato un nuovo esperimento che combina elementi di test precedenti. Hanno sfruttato il Cold Atoms Laboratory (CAL) sulla ISS, progettato specificamente per esplorare gli effetti quantistici negli atomi ultrafreddi in condizioni di gravità minima. Manipolando gli atomi di potassio e rubidio all'interno del CAL, i ricercatori hanno trasformato il chip in due interferometri separati, dispositivi che rilevano modelli di accelerazione creati dalla collisione delle onde di materia.

Poiché la ISS è in costante caduta libera a causa della gravità, qualsiasi discrepanza nelle misurazioni dell’accelerazione registrate dagli interferometri suggerirebbe una violazione del principio di equivalenza. Sebbene il team abbia creato con successo gli interferometri all'interno del CAL, è necessaria un'ulteriore ottimizzazione prima di condurre test completi.

Le implicazioni di questi esperimenti vanno oltre la conferma della relatività generale. Timothy Kovachy della Northwestern University in Illinois evidenzia la possibilità di scoprire nuove particelle che potrebbero sfidare i principi del Modello Standard. Kovachy sottolinea che la precisione aumenta con periodi più lunghi di caduta libera, rendendo necessari esperimenti spaziali a causa dei limiti di tempo imposti dalle condizioni legate alla Terra.

Lo studio dell’interferometria atomica nello spazio è un campo in forte espansione, che intensifica la concorrenza tra i gruppi di ricerca. Nel 2017, Gaaloul e i suoi collaboratori hanno condotto con successo l’interferometria atomica utilizzando atomi di rubidio a bordo di un razzo di ricerca sponsorizzato dall’Agenzia spaziale tedesca. La loro futura missione missilistica includerà sia atomi di rubidio che di potassio per migliorare le loro indagini.

Sebbene si prevede che gli esperimenti CAL forniranno risultati centinaia di volte più precisi rispetto ai test satellitari e centinaia di migliaia di volte più accurati rispetto agli esperimenti basati sulla Terra, Gaaloul riconosce che ulteriori progressi richiedono l’esplorazione oltre la ISS. Suggerisce che un satellite dedicato sarebbe l'ideale per evitare interferenze di vibrazione causate da attività esterne.

Avventurandosi nello spazio, gli scienziati stanno tracciando una nuova frontiera nei test sulla gravità, fornendo una piattaforma per scoperte rivoluzionarie e modellando la nostra comprensione dell’universo.

FAQ

Qual è il principio di equivalenza?

Il principio di equivalenza, un concetto fondamentale della teoria della gravità di Einstein, afferma che tutti gli oggetti subiscono la stessa accelerazione quando sono soggetti esclusivamente alla forza di gravità.

In che modo gli scienziati stanno testando il principio di equivalenza?

Gli scienziati stanno utilizzando atomi ultrafreddi di potassio e rubidio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per condurre esperimenti di interferenza. Confrontando le misurazioni dell'accelerazione di due interferometri separati, i ricercatori cercano di rilevare eventuali deviazioni dal principio.

Quali sono le implicazioni di questi esperimenti?

Oltre a convalidare la relatività generale, gli esperimenti potrebbero potenzialmente portare alla scoperta di nuove particelle che sfidano il modello standard della fisica esistente.

Perché condurre questi esperimenti nello spazio?

Periodi prolungati di caduta libera consentono una maggiore precisione nelle misurazioni. Le limitazioni sulla durata della caduta libera sulla Terra richiedono esperimenti spaziali per raggiungere livelli estremi di precisione.

Quali sono i progetti futuri per le sperimentazioni in questo campo?

Gli scienziati stanno progettando di lanciare un satellite dedicato per eseguire test più precisi del principio di equivalenza, poiché la Stazione Spaziale Internazionale non è l'ideale per esperimenti di precisione a causa delle vibrazioni causate da varie attività.