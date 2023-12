In una recente intervista con la BBC, un soldato ucraino senza nome ha condiviso le sfide che stanno affrontando mentre difendono il loro punto d’appoggio sulla sponda orientale del fiume Dnipro occupata dai russi. Uno dei problemi principali evidenziati dal soldato è la presenza di soldati inesperti che non sanno nemmeno nuotare.

Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha celebrato i recenti progressi compiuti dalle forze ucraine nello stabilire la loro posizione sul fiume Dnipro, ma il racconto del soldato fa luce sulla dura realtà che stanno affrontando. Il soldato denuncia gravi carenze di equipaggiamenti e rinforzi, che rendono difficile la difesa dagli implacabili attacchi russi.

"Non abbiamo abbastanza uomini", si lamentò il soldato. Invece di intere brigate, nella zona sono state distaccate solo singole compagnie, aggravando ulteriormente il problema della manodopera. Molti dei soldati che attualmente difendono la posizione sono giovani e scarsamente addestrati, con solo tre settimane di addestramento e un’esperienza di tiro minima.

Il soldato ha anche rivelato che la composizione delle truppe è cambiata nel tempo. Inizialmente, coloro che si erano offerti volontari per la guerra si unirono ai ranghi, ma ora i militari fanno affidamento su individui che non sono riusciti a sfuggire alla leva. Incredibilmente, alcuni dei marine in mezzo a loro non sanno nemmeno nuotare.

Questo resoconto arriva in un momento in cui l’Ucraina è alle prese con importanti problemi di manodopera e teme che il sostegno internazionale alla sua resistenza contro l’invasione russa possa diminuire. I dati sul reclutamento e sull’arruolamento non sono disponibili al pubblico, ma si ritiene che siano meno ucraini ad arruolarsi a causa dell’elevato tasso di vittime.

D’altro canto, la Russia ha una popolazione più numerosa e ha arruolato centinaia di migliaia di civili per combattere nell’esercito. Sebbene entrambe le parti abbiano subito vittime, la disparità nelle risorse e nella formazione è evidente.

Mentre l’Ucraina entra nel suo secondo anno di conflitto con la Russia, è chiaro che si prospettano gravi sfide. Affrontare la carenza di manodopera e fornire una formazione adeguata sarà fondamentale affinché l’Ucraina possa resistere agli incessanti attacchi e mantenere la sua posizione sul fiume Dnipro.