Ugreen White Friday: sconti enormi sui principali prodotti di ricarica

Preparati per i maggiori risparmi della stagione con l'attesissimo evento del White Friday di Ugreen. Dal 20 al 27 novembre, Ugreen, leader globale nell'elettronica di consumo e nella tecnologia di ricarica, offre prezzi promozionali irresistibili sui suoi prodotti di prima qualità attraverso i suoi negozi Amazon negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. E non è tutto: i membri Prime potranno usufruire di un accesso anticipato esclusivo a offerte e altri vantaggi entusiasmanti.

Durante l'evento del White Friday, Ugreen ridurrà i prezzi fino al 30% sull'intera gamma di prodotti. Dai caricabatterie e power bank agli hub di estensione, accessori elettronici e dispositivi audio, gli acquirenti possono usufruire di sconti incredibili sui prodotti di ricarica leader del settore.

Ecco solo alcune delle fantastiche offerte che puoi aspettarti durante l'evento White Friday di Ugreen:

– Caricabatterie per iPhone 30 da 15 W con cavo: carica il tuo iPhone 15 Pro fino al 60% in soli 30 minuti, tre volte più velocemente del caricabatterie originale. Il suo design elegante e compatto si fonde perfettamente con l'arredamento di qualsiasi stanza.

– Magsafe Power Bank 10000mAh: questo power bank non solo racchiude una potenza impressionante con la sua capacità di 10000mAh, ma è anche dotato di un cavalletto pieghevole, che ti consente di caricare tre dispositivi contemporaneamente su qualsiasi superficie piana.

– Caricatore da viaggio 4 in 1: ideale per i viaggiatori frequenti, questo caricatore da viaggio può caricare rapidamente fino a quattro dispositivi, assicurandoti di avere tutti i tuoi gadget pronti durante il soggiorno in hotel o il transito negli aeroporti.

– Hub Revodok USB C 7-in-1: progettato per professionisti, creatori di contenuti e giocatori, questo hub versatile collega dispositivi con diverse specifiche di porta di ricarica. Con le porte USB A, USB C, HDMI e TF, offre una soluzione completa per tutte le tue esigenze di connettività.

Ugreen, fondato nel 2012, è un marchio affidabile con oltre 40 milioni di utenti in tutto il mondo. Sono specializzati nella fornitura di accessori distinti e soluzioni digitali, inclusi dispositivi di ricarica, accessori per telefoni e computer e accessori per la casa e l'automobile.

Non perdere questa incredibile opportunità di ottenere enormi risparmi su prodotti di ricarica all'avanguardia. Visita i negozi Amazon Ugreen negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita durante l'evento del White Friday e migliora la tua esperienza di ricarica.

FAQ

Quando si terrà l'evento White Friday di Ugreen?

L'evento White Friday di Ugreen inizia il 20 novembre e dura fino al 27 novembre.

Dove posso trovare le offerte del White Friday di Ugreen?

Puoi trovare le offerte del White Friday di Ugreen nei suoi negozi Amazon negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita.

Che tipo di sconti posso aspettarmi?

Durante l'evento del White Friday, Ugreen offre sconti fino al 30% sull'intera gamma di prodotti.

Ci sono vantaggi esclusivi per i membri Prime?

Sì, i membri Prime potranno usufruire dell'accesso anticipato alle offerte e ad altri entusiasmanti vantaggi durante l'evento del White Friday di Ugreen.