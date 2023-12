La città di New York applica una tariffa per gli hamburger notturni su Uber Eats

A partire da questa settimana, i residenti di New York City dovranno pagare un piccolo extra per la loro voglia di hamburger a tarda notte tramite Uber Eats. Il popolare servizio di consegna di cibo sta introducendo una tariffa di 2 dollari in risposta ai nuovi requisiti salariali minimi della città per i lavoratori delle consegne. La mossa arriva dopo un tentativo legale fallito da parte di Uber e altri servizi di distribuzione di app di contestare la legge.

New York City è stata la prima nel paese a stabilire una tariffa salariale minima per i lavoratori che consegnano cibo ai ristoranti tramite app a luglio. In precedenza, questi lavoratori erano considerati appaltatori indipendenti e non erano coperti dalle tutele del lavoro, compreso il salario minimo. Secondo un rapporto del Dipartimento per la protezione dei consumatori e dei lavoratori di New York, prima che il salario minimo fosse implementato, i lavoratori delle app di consegna in città guadagnavano 11.12 dollari l’ora con mance al netto delle spese.

Uber, Grubhub e DoorDash hanno intentato una causa contro la città per bloccare i nuovi requisiti salariali, sostenendo che ciò aumenterebbe il costo degli ordini per i consumatori. Tuttavia, la loro contestazione legale è stata respinta dal giudice Nicholas Moyne della Corte Suprema dello Stato di New York e accolta da una corte d'appello.

Mentre il servizio di consegna di Uber ha registrato un margine di profitto del 18.2% nel terzo trimestre, altri servizi di consegna di app come DoorDash hanno registrato una perdita netta di 75 milioni di dollari. I risultati finanziari di queste piattaforme di consegna variano ampiamente.

Oltre alle nuove spese di consegna, i clienti Uber Eats a New York City ora possono lasciare la mancia solo dopo la consegna dell'ordine. Viene applicato il salario minimo garantito e i fattorini pagati di meno riceveranno la differenza ogni giovedì.

Anche se questa nuova tariffa potrebbe deludere alcuni mangiatori notturni, è un passo verso un giusto compenso per i lavoratori delle consegne. Il salario minimo garantisce che questi lavoratori non abbiano difficoltà ad arrivare a fine mese mentre servono i residenti affamati della città.