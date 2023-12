Patrick McHenry annuncia il suo ritiro dal Congresso, alimentando le speculazioni sui nuovi candidati per il 10° distretto congressuale

Con una sorprendente svolta degli eventi, il deputato Patrick McHenry ha annunciato il suo ritiro dal Congresso. McHenry, che quest'anno è stato brevemente presidente della Camera degli Stati Uniti, aveva già espresso la sua intenzione di chiedere la rielezione solo un mese fa. Le ragioni della sua decisione rimangono sconosciute.

Il ritiro di McHenry avviene in un contesto di crescenti divisioni all'interno del Caucus GOP della Camera e di battaglie politiche in corso sulla posizione di Presidente della Camera. "Passato, presente e futuro, la Camera dei Rappresentanti è il centro della nostra repubblica americana", ha affermato McHenry in una dichiarazione scritta. “Nel bene e nel male, durante i giorni più alti e quelli più bassi, e dai tempi orgogliosi a quelli infami, la Camera è la sede dei disaccordi della nostra nazione legati alle nostre speranze per un domani migliore”.

Quando si diffuse la notizia del pensionamento di McHenry, sorsero immediatamente speculazioni sui potenziali candidati per occupare il 10 ° distretto congressuale recentemente ridisegnato. Il distretto, che ora si estende dalla periferia nord di Charlotte attraverso Hickory e Statesville fino a Winston-Salem, è ampiamente considerato una sede repubblicana sicura. Diversi legislatori statali di alto rango risiedono nel distretto, con almeno uno che esprime interesse a candidarsi per sostituire McHenry. Inoltre, un altro candidato repubblicano ha già annunciato una campagna per il seggio.

Il rappresentante di Stato Jason Saine, amico intimo di McHenry sin dai tempi del college, ha espresso la necessità di avere tempo per consultarsi con la famiglia e i sostenitori prima di prendere una decisione sulla propria candidatura. Il repubblicano Pat Harrigan, precedentemente candidato al Congresso in un distretto diverso, ha ora spostato la sua attenzione sulla ricerca del seggio di McHenry.

McHenry, 48 anni, è stato una figura di spicco alla Camera dei Rappresentanti sin dalla sua elezione nel 2005. Crescendo nei ranghi della leadership della Camera, ha ricoperto, tra gli altri ruoli, quello di Presidente dell'influente Comitato per i servizi finanziari della Camera. Durante il suo mandato, McHenry ha dimostrato un sostegno incrollabile all'ex presidente Kevin McCarthy e ha svolto un ruolo chiave nell'assicurare i voti necessari per la nomina di McCarthy.

Con il pensionamento di McHenry che si aggiunge al potenziale turnover nella delegazione del Congresso della Carolina del Nord, il panorama politico dello stato potrebbe subire cambiamenti significativi in ​​vista delle elezioni del 2024. Le linee distrettuali ridisegnate, attualmente oggetto di una causa per gerrymandering razziale, potrebbero portare tre rappresentanti democratici a perdere i loro seggi a favore di distretti repubblicani sicuri. Oltre a queste opportunità, c’è anche una corsa per sostituire il deputato repubblicano Dan Bishop, che lascia il Congresso per candidarsi alla carica di procuratore generale.

Mentre le acque si calmano dopo l'annuncio di McHenry, è evidente che il 10° distretto congressuale della Carolina del Nord svolgerà un ruolo cruciale nel plasmare la futura composizione della delegazione congressuale dello stato. Con la possibilità di nuovi volti e un cambiamento significativo nella rappresentanza politica, le prossime elezioni saranno molto attese e seguite da vicino.