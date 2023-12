La spesa dei consumatori incontra un ostacolo mentre aumenta il peso del debito

By

Secondo l’economista Carl Weinberg, un forte calo della spesa al consumo rappresenta un rischio significativo per l’economia americana. I consumatori fanno molto affidamento sulle carte di credito per finanziare le loro spese, con conseguenti tassi di interesse esorbitanti che sono andati fuori controllo. Si prevede che questa tendenza allarmante porterà a un ridimensionamento della spesa al consumo nel prossimo anno.

Weinberg avverte che i consumatori si stanno rendendo conto della dura realtà del debito della loro carta di credito e degli onerosi tassi di interesse ad esso associati. L’aumento delle insolvenze sulle carte di credito, come riportato dalla Federal Reserve di New York, indica che i consumatori stanno iniziando ad incontrare difficoltà finanziarie. Sebbene i redditi reali stiano iniziando a riprendersi, non sono sufficienti a coprire il crescente onere del debito. Il settore domestico e le carte di credito al consumo sono particolarmente vulnerabili e Weinberg monitora attentamente questo potenziale rischio di ribasso.

Monica Defend, direttrice dell'Amundi Investment Institute, ha invece una visione più pessimistica. Lei prevede una recessione tecnica negli Stati Uniti entro il primo e il secondo trimestre del prossimo anno. Defend ritiene che i consumatori statunitensi, che hanno esaurito i propri risparmi in eccesso, saranno duramente colpiti dall’inasprimento delle condizioni finanziarie. Con il rallentamento dei consumi e il raffreddamento del mercato del lavoro, una recessione diventa un risultato più probabile.

Nonostante l’economia statunitense abbia ottenuto un “atterraggio morbido” attraverso l’aumento dei tassi di interesse, le prospettive per il 2024 rimangono incerte. Gli strateghi avvertono che gli impatti dei tassi più alti potrebbero essere ritardati e imprevedibili. Inoltre, lo stimolo agli investimenti derivante dalle iniziative governative potrebbe non essere sufficiente a superare il calo dei consumi.

L’economia statunitense è rimasta resiliente rispetto ad altre grandi economie, ma l’attuale traiettoria della spesa al consumo suscita preoccupazioni. Man mano che il risparmio in eccesso si esaurisce e i tassi di risparmio diminuiscono, la capacità dei consumatori statunitensi di sostenere i livelli di spesa precedenti diventa sempre più incerta. Il prossimo anno sarà cruciale per determinare se l’economia sarà in grado di evitare una recessione o di affrontare ostacoli significativi.