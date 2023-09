La potenza della riga di comando di Linux: completamento delle schede e cronologia

By

Il sistema operativo Linux è spesso associato alla necessità di utilizzare comandi complessi per eseguire attività. Tuttavia, non è più così. Il desktop Linux si è evoluto notevolmente nel corso degli anni e ora è possibile utilizzare Linux senza nemmeno eseguire un singolo comando. Tuttavia, per alcuni utenti, la potenza offerta dalla Linux Command Line Interface (CLI) può essere allettante.

Ci sono due funzionalità della riga di comando di Linux che possono migliorarne notevolmente l'efficienza: completamento delle schede e cronologia. Il completamento tramite tabulazione ti consente di trovare e completare facilmente i comandi che potresti non ricordare nella loro interezza. Ad esempio, se sai che un comando inizia con "sys", ma non riesci a richiamare il comando completo, digita semplicemente "sys" e premi Tab. La riga di comando compilerà automaticamente il resto del comando.

La funzione di cronologia dei comandi è altrettanto utile. Premendo la freccia su della tastiera potrai scorrere i comandi che hai inserito in precedenza. Ciò consente di trovare ed eseguire nuovamente rapidamente i comandi senza doverli digitare nuovamente. Una volta trovato il comando desiderato nella cronologia, premendo Invio lo eseguirai, come se lo avessi appena digitato.

Questi trucchi possono essere incredibilmente utili sia per gli utenti Linux principianti che per quelli esperti. Rendono l'utilizzo della riga di comando meno intimidatorio e più efficiente, risparmiando tempo e fatica. Acquisendo familiarità con il completamento delle schede e la cronologia, puoi sfruttare appieno la potenza della CLI di Linux e sfruttare le sue capacità.

