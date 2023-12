Scopri le città più festive d'America per Natale

Cerchi la migliore esperienza natalizia? Non guardare oltre. Secondo un recente sondaggio condotto da Mixbook, un marchio di libri fotografici, ecco le migliori città americane che incarnano davvero lo spirito del Natale. Sebbene alcuni dei contendenti attesi come Polo Nord, Alaska fossero in cima alla lista, c'erano anche alcune voci sorprendenti.

In cima alla lista delle città più "natalizie" d'America c'è Pigeon Forge, nel Tennessee. Questa pittoresca cittadina potrebbe trovarsi nel sud, ma cattura lo spirito natalizio con il suo fascino festoso e il calore degli Appalachi. Durante le festività natalizie, Pigeon Forge si trasforma in un paese delle meraviglie invernale, adornato con milioni di luci scintillanti e decorazioni festive. La città ospita vari eventi a tema natalizio, tra cui sfilate e Winterfest, dove i visitatori possono ammirare splendidi spettacoli di luci e godersi spettacoli dal vivo. Dollywood, il famoso parco a tema fondato da Dolly Parton, offre anche una miriade di celebrazioni festive.

Al secondo posto c'è Durango, Colorado, seguito da Lake Placid, New York, Stowe, Vermont, Alexandria, Virginia, Old Saybrook, Connecticut, Stockbridge, Massachusetts, Olanda, Michigan, Bethlehem, Pennsylvania e North Pole, Alaska che completano la vetta. dieci. Anche se il New Jersey potrebbe non essere il primo posto che viene in mente quando si pensa all'atmosfera natalizia, Cape May e Morristown hanno dimostrato di meritare un posto nella lista.

Cape May, una pittoresca cittadina balneare nota per le sue grandi case vittoriane, si trasforma in una meraviglia natalizia durante il periodo natalizio. Il quartiere storico è adornato con migliaia di luci scintillanti e decorazioni festive, creando una scena che sembra uscita da un romanzo di Dickens. Gli annuali "Cape May Christmas Candlelight House Tours" consentono ai visitatori di esplorare locande e case splendidamente decorate, immergendosi nel calore e nel fascino di un'epoca passata. Nel frattempo, Morristown diventa un paese delle meraviglie invernale con il suo storico Morristown Green che funge da fulcro delle festività natalizie. Il verde è pieno di luci e decorazioni e la città ospita un Festival di Natale con dimostrazioni di sculture di ghiaccio, visite di Babbo Natale e gite in carrozza trainata da cavalli.

Che tu stia cercando un paese delle meraviglie innevato o un festoso rifugio costiero, queste città offrono l'ambiente perfetto per celebrare la magia del Natale. Per l'elenco completo delle 75 città più "natalizie" d'America, visita il sito web Mixbook e inizia subito a pianificare le tue avventure natalizie.