Twitch aggiorna le politiche per i contenuti di natura sessuale

Twitch, la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon, ha recentemente apportato modifiche alle sue politiche relative ai contenuti sessuali. Le nuove linee guida stabiliscono che alcuni tipi di contenuti sessuali precedentemente vietati saranno ora consentiti se adeguatamente etichettati.

In base alle regole aggiornate, le raffigurazioni di natura artistica come disegni, animazioni o sculture che presentano "seni e/o genitali o glutei femminili completamente esposti, indipendentemente dal sesso" saranno ora consentite purché i creatori etichettino il contenuto come contenente contenuti di natura sessuale. temi. Tuttavia, gli atti sessuali romanzati e la masturbazione sono ancora vietati.

In un post sul blog, Twitch ha affermato che questo cambiamento nella politica è stato apportato in risposta al feedback della comunità di artisti sulla piattaforma. L'azienda ha riconosciuto che la politica precedente era troppo restrittiva e non considerava l'impatto dei contenuti artistici.

Va notato che Twitch non consente ancora agli streamer di essere completamente o parzialmente nudi. Tuttavia, i contenuti che mettono in risalto intenzionalmente il seno, i glutei o la regione pelvica, nonché la scrittura del corpo e il body painting su seni e/o glutei di sesso femminile, saranno consentiti con un'etichetta Temi sessuali. Inoltre, balli come il twerking, il grinder e la pole dance ora sono consentiti senza etichetta.

La politica di Twitch rimane invariata per quanto riguarda i giochi incentrati su nudità, pornografia o violenza sessuale. Questi tipi di giochi sono ancora del tutto vietati. Per i giochi che includono scene di nudo incidentalmente, è sufficiente un'etichetta di classificazione dei contenuti dei giochi classificati per adulti.

La piattaforma di live streaming ha introdotto le etichette di classificazione dei contenuti (CCL) a giugno come un modo per garantire un'etichettatura accurata dei contenuti. Abilitando l'etichettatura appropriata per i contenuti di natura sessuale utilizzando i CCL, Twitch ritiene che alcune delle restrizioni precedenti non siano più necessarie.

Inoltre, gli spettatori devono fornire il consenso esplicito prima di guardare uno streaming etichettato con un'etichetta di classificazione dei contenuti. Twitch non promuoverà più live streaming con etichette indicanti droghe, intossicazioni, uso eccessivo di tabacco, rappresentazioni violente ed esplicite, giochi d'azzardo e/o temi sessuali sulla home page a causa della natura visiva di questi argomenti.

Gli streamer che non applicano la corretta etichetta di classificazione dei contenuti riceveranno avvisi e Twitch applicherà l'etichetta corretta, se necessario. La recidiva comporterà il blocco temporaneo dell'etichetta ma non porterà alla sospensione.