Twitch aggiorna la politica per migliorare la moderazione dei contenuti di natura sessuale

Twitch, la popolare piattaforma di streaming, ha annunciato modifiche alle sue politiche relative ai contenuti sessuali nel tentativo di migliorare la moderazione. Secondo la nuova politica, Twitch consentirà alcuni contenuti precedentemente vietati, purché siano chiaramente etichettati per avvisare gli spettatori.

Questo aggiornamento arriva dopo che Twitch ha dovuto affrontare critiche per la sua gestione incoerente dei contenuti sessuali in passato. Mentre alcuni streamer hanno ricevuto divieti o avvertimenti per esposizione accidentale, altri non hanno subito conseguenze per incidenti simili. In risposta a queste preoccupazioni, Twitch ha implementato un sistema CCL (Content Classification Label), consentendo ai creatori di avvisare gli utenti su temi sessuali, gioco d'azzardo, volgarità o altri contenuti per adulti nei loro stream.

Nello specifico, la nuova politica consente “seni, glutei o regioni pelviche deliberatamente evidenziati” così come “seni e/o genitali o glutei di natura femminile completamente esposti, indipendentemente dal genere” in forma disegnata, animata o scolpita. Inoltre, Twitch non richiederà più un'etichetta per gli stream che coinvolgono twerking, Grinding e Pole Dance. Tuttavia, la piattaforma vieta ancora i giochi sessuali, la violenza sessuale e la pornografia esplicita.

Angela Hession, responsabile della fiducia dei clienti di Twitch, afferma che l'aggiornamento della politica è stato richiesto dal feedback degli streamer che hanno trovato confuse le linee guida precedenti. Unendo le regole per i contenuti sessualmente allusivi e sessualmente espliciti, Twitch mira a impedire che gli streamer che presentano donne vengano ingiustamente penalizzati.

Anche se gli streaming per adulti non verranno visualizzati sulla home page, gli utenti potranno comunque cercare contenuti etichettati o trovarli direttamente sul canale di un creatore. Inoltre, Twitch applicherà automaticamente l'etichetta "Gioco classificato per adulti" agli stream che presentano giochi con classificazione per adulti.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della politica di Twitch e sulle motivazioni alla base, gli utenti possono fare riferimento alla sezione Domande frequenti in fondo al post del blog di Twitch.