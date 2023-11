Turok 3 Remastered è stato rilasciato in anticipo su Nintendo Switch, lo sviluppatore riconosce i bug

L'attesissimo Turok 3 Remastered è stato rilasciato prima del previsto su Nintendo Switch in Europa e Oceania, cogliendo di sorpresa il suo sviluppatore, Nightdive Studios. Lo studio dietro l'acclamato remake di System Shock si è scusato per la confusione che circonda il ritardo della data di uscita, assicurando ai fan che questo inaspettato lancio anticipato non faceva parte del piano originale.

A causa di un errore di comunicazione con Nintendo of Europe, Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered è diventato disponibile sull'eShop il 14 novembre, anche se avrebbe dovuto essere il 30 novembre insieme ad altre piattaforme. Di conseguenza, il gioco contiene ancora diversi bug e mancano alcune funzionalità di qualità della vita. Nightdive Studios sta lavorando diligentemente per risolvere questi problemi e prevede di rilasciare una patch a metà dicembre per correggere la situazione.

Uno dei bug noti è un crash che si verifica quando si tenta di accedere al menu di avvio mentre si seleziona un personaggio durante la sequenza introduttiva. Inoltre, funzionalità come l'invincibilità sono assenti e due cheat non sono attualmente disponibili. Sebbene il gioco abbia un prezzo di £ 24.99 nel Regno Unito, al momento non ci sono avvisi sulla pagina dell'eShop riguardanti questi bug o funzionalità mancanti.

Il ritardo nella risoluzione di questi problemi è dovuto principalmente al processo di certificazione del gioco con Nintendo of Europe. Mentre altre piattaforme riceveranno la versione corretta il 30 novembre, Nightdive Studios assicura ai giocatori che stanno lavorando instancabilmente per risolvere questi problemi il prima possibile.

Nonostante questa battuta d'arresto, Nightdive Studios resta impegnata a rivitalizzare i giochi classici. Avendo già pubblicato le rimasterizzazioni dei primi due titoli Turok, la rimasterizzazione di Turok 3 potrebbe segnare la fine del loro lavoro sul franchise. Tuttavia, con l'impegno di Nightdive nel resuscitare i classici perduti, la porta potrebbe non essere del tutto chiusa per la serie Turok.

FAQ:

D: Quando è stato rilasciato Turok 3 Remastered su Nintendo Switch?

R: Turok 3 Remastered è stato rilasciato prima del previsto su Nintendo Switch in Europa e Oceania il 14 novembre.

D: Perché Turok 3 Remastered contiene bug?

R: Il gioco è stato rilasciato prematuramente e lo sviluppatore, Nightdive Studios, non è stato in grado di correggere tutti i bug prima del lancio.

D: I bug di Turok 3 verranno risolti?

R: Sì, Nightdive Studios sta lavorando attivamente per risolvere i bug e prevede di rilasciare una patch a metà dicembre.

D: Ci sono funzionalità mancanti in Turok 3 Remastered?

R: Sì, alcune funzionalità di qualità della vita, tra cui l'invincibilità e i cheat, al momento mancano dal gioco.

D: I giocatori verranno informati sui bug e sulle funzionalità mancanti prima dell'acquisto?

R: Sfortunatamente, al momento non sono presenti avvisi relativi a bug o funzionalità mancanti nella pagina dell'eShop di Turok 3 Remastered.