Il comitato di sicurezza dei trasporti ispeziona il rimorchiatore affondato a Mill Bay

Gli ispettori del Transportation Safety Board (TSB) hanno condotto martedì un'ispezione approfondita di un rimorchiatore affondato che era affondato al largo della Wreck Beach di Vancouver in ottobre. L'ispezione è avvenuta in seguito al recupero del corpo di un uomo di 61 anni che era a bordo durante l'affondamento. La squadra di ispezione del TSB è arrivata a Mill Bay per valutare le condizioni della nave e raccogliere informazioni critiche per determinare la causa dell'incidente.

L'affondamento del rimorchiatore, denominato Green Hornet, aveva innescato un'operazione di ricerca marina dopo che l'operatore della barca aveva emesso una chiamata di soccorso. Tuttavia, i subacquei di un hovercraft della Guardia costiera canadese hanno successivamente confermato che non c'erano altre persone a bordo al momento dell'incidente.

Il rimorchiatore affondato fu finalmente sollevato l'8 novembre e trasportato a Mill Bay. Il portavoce del TSB, Hugo Fontaine, ha dichiarato che l'appaltatore responsabile del salvataggio della nave l'aveva portata nel loro cantiere a Mill Bay per ulteriori indagini ed esami.

Anche se la causa specifica dell'affondamento deve ancora essere rivelata, è opportuno notare che l'incidente è avvenuto durante condizioni meteorologiche avverse con forti venti e acque agitate prevalenti in quel momento. Il TSB sta analizzando meticolosamente tutte le informazioni disponibili, comprese le registrazioni meteorologiche, per comprendere meglio le circostanze che hanno portato allo sfortunato incidente.

L'ispezione condotta a Mill Bay dal TSB è un passo cruciale nella loro indagine globale, che mira a svelare i fattori sottostanti che contribuiscono all'affondamento. I loro risultati non solo faranno luce sull’incidente specifico, ma potrebbero potenzialmente portare a misure di sicurezza rafforzate nelle operazioni marittime.

1. Cosa ha causato l'affondamento del rimorchiatore Green Hornet?

La causa dell'affondamento non è stata ancora determinata. Sull'incidente sta indagando la Transportation Safety Board per accertare le cause sottostanti.

2. C'era qualcun altro a bordo durante l'affondamento?

I sommozzatori della Guardia Costiera canadese hanno confermato che nessun altro individuo era a bordo del Green Hornet al momento dell'incidente.

