Gli ultimi titoli: scambio di prigionieri con l'Iran, approvazione della FDA per un nuovo vaccino, processo antitrust contro Google, minaccia di uragano, ritorno al talk show di Drew Barrymore e disastro del vino in Portogallo

In notizie recenti, l’amministrazione Biden ha compiuto un passo verso il rilascio di cinque cittadini americani detenuti in Iran concedendo una deroga alle banche per trasferire 6 miliardi di dollari in fondi petroliferi iraniani congelati senza timore di sanzioni statunitensi. Il Congresso è stato informato di questo sviluppo e lo scambio di prigionieri potrebbe potenzialmente avvenire già la prossima settimana. In cambio verranno rilasciati anche cinque cittadini iraniani detenuti negli Stati Uniti. Questa mossa diplomatica mira a migliorare le relazioni USA-Iran.

La FDA ha concesso l’approvazione per un nuovo vaccino contro il coronavirus che prende di mira specificamente la sottovariante omicron, preparandosi per la prossima stagione dei virus respiratori in autunno. Sebbene il vaccino sia stato autorizzato per chiunque abbia età pari o superiore a 6 mesi, il comitato consultivo del CDC si riunirà per determinare un approccio più mirato. Il vaccino dovrebbe essere disponibile entro questa settimana e sarà gratuito per la maggior parte degli americani con un’assicurazione privata, Medicaid o Medicare.

Il Marocco è stato lento ad accettare gli aiuti esteri a seguito del recente terremoto. Il Paese ha dovuto affrontare difficoltà nel coordinare gli sforzi di soccorso e nella distribuzione degli aiuti alle aree colpite, creando ritardi nell’assistenza alle persone colpite dal disastro.

Il Dipartimento di Giustizia inizierà un processo antitrust contro Google, in cui il colosso della tecnologia sarà esaminato attentamente per aver potenzialmente utilizzato la sua posizione dominante nel mercato dei motori di ricerca per soffocare la concorrenza nella ricerca e nella pubblicità. Questo processo di alto profilo è il primo del suo genere contro un’importante azienda tecnologica in oltre due decenni e potrebbe avere implicazioni significative per l’industria tecnologica e la portata futura di Google.

L’uragano Lee rappresenta una minaccia crescente per il New England orientale, con il rischio di forti venti, forti piogge e mareggiate. Anche se si prevede che rimarrà offshore, le isole marittime canadesi e la Nuova Scozia potrebbero subire un colpo diretto. Si prevede che la tempesta si indebolirà ma aumenterà di dimensioni man mano che si sposta verso nord.

Nel mezzo degli scioperi in corso a Hollywood, Drew Barrymore ripropone il suo talk show. Questa decisione arriva in un momento in cui molte produzioni sono sospese, fornendo agli spettatori nuovi contenuti durante i tempi di inattività del settore.

In un disastro legato al vino, circa 600,000 litri di vino rosso hanno inondato le strade di São Lourenço do Bairro, in Portogallo, dopo che due serbatoi di vino appartenenti a una distilleria locale sono scoppiati. I vigili del fuoco sono riusciti a deviare l'enorme quantità di vino in un impianto di trattamento delle acque reflue. Quest'anno il vino sarebbe stato distrutto a causa di un'eccedenza, rendendolo inadatto al consumo.

Infine, gli utenti di Chrome possono ora usufruire delle nuove impostazioni sulla privacy e sulla pubblicità. Queste impostazioni mirano a migliorare la privacy e offrire agli utenti un maggiore controllo sulla propria esperienza di navigazione.

