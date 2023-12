Donald Trump nega di essere un dittatore e mette in dubbio l'idoneità di Biden a ricoprire una carica

In un recente incontro con Sean Hannity di Fox News, l'ex presidente Donald Trump ha parlato delle voci che circolavano sulle sue intenzioni se dovesse tornare in carica nel 2025. Trump, che inizialmente ha esitato a rispondere, ha chiarito che non sarebbe un dittatore tranne il primo giorno del suo secondo mandato. Ha chiarito che la sua autorità dittatoriale sarà esercitata esclusivamente in relazione a due questioni specifiche: la chiusura del confine e l’espansione delle trivellazioni.

Dichiarando esplicitamente la sua posizione non dittatoriale, Trump potrebbe aver tentato di disinnescare le crescenti preoccupazioni su un approccio autocratico al suo secondo mandato proposto. Tuttavia, i suoi commenti sono stati rapidamente colti dalla campagna del presidente Joe Biden, che li ha utilizzati come prova delle presunte intenzioni di Trump. La responsabile della campagna Biden-Harris, Julie Chavez Rodriguez, ha osservato che Trump era stato sincero riguardo ai suoi piani e ha esortato gli americani a prenderlo sul serio.

Durante il municipio, Trump ha anche messo in dubbio il futuro del presidente Biden come candidato democratico nel 2024. Ha menzionato le preoccupazioni per il benessere mentale e fisico di Biden, esprimendo dubbi sulla sua capacità di sopportare l'estenuante processo elettorale. Trump, che ha 77 anni, in passato ha sollevato dubbi sull’età e sulle capacità di Biden.

Alla domanda sui potenziali successori di Biden, Trump ha indirettamente indicato Gavin Newsom, il governatore della California, citando la sua performance in un recente dibattito. Pur non appoggiando esplicitamente Newsom, Trump ha elogiato la sua presentazione criticando la sua mancanza di accuratezza fattuale.

Quel giorno, Biden aveva partecipato a una raccolta fondi e aveva rilasciato una dichiarazione significativa riguardo ai suoi piani di rielezione. Ha suggerito che se avesse creduto che Trump sarebbe stato il candidato repubblicano, potrebbe non candidarsi per un secondo mandato. Tuttavia, dopo ulteriori pressioni, Biden ha chiarito che non aveva intenzione di ritirarsi in questo momento.

Questi recenti commenti di Donald Trump sulla sua dittatura, sull’idoneità di Biden alla carica e sui potenziali successori evidenziano la tensione politica in corso e le speculazioni sulle elezioni del 2024. Mentre il terreno è pronto per le future battaglie politiche, le dichiarazioni rilasciate sia da Trump che da Biden offrono uno sguardo sulla strada potenzialmente controversa da percorrere.