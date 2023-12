Tre donne arrestate per tentato furto in un negozio al dettaglio locale

Trama: Tre donne sono state recentemente arrestate per aver tentato di rubare merce da un importante negozio al dettaglio a Odessa, in Texas. I sospettati, identificati come Luisa Fernanda Molina, Danelly Andrea Loaiza e Yoselyn Cuellar Viltres, sono stati accusati di furto di proprietà e coinvolgimento in attività criminale organizzata. L'incidente è avvenuto in una sede Walmart il 28 novembre, dove un addetto alla protezione patrimoniale ha notato il comportamento sospetto e ha arrestato i tre. Le prove video provenienti da una stazione di cassa automatica hanno rivelato che le donne stavano imballando la merce senza scansionarla o pagarla, per un valore totale stimato di 800 dollari di beni rubati. I sospettati sono stati prontamente arrestati e successivamente portati al centro delle forze dell'ordine della contea di Ector per l'esame. Dei tre, Molina ha già pagato una cauzione con una cauzione combinata del valore di 6,000 dollari, mentre Viltres e Loaiza sono stati consegnati all'Immigration and Customs Enforcement.

